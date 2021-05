Nella vostra vita forse avete preparato tantissime torte al cioccolato, ma questa vi manca, perché c’è un ingredienti segreto al quale non avevate mai pensato

Oggi vi suggeriamo una torta al cioccolato che non avete mai preparato, siamo sicuri. Perché questa è davvero speciale e solo voi saprete che al suo interno c’è un ingrediente segreto al quale nessuno aveva mai pensato. Stiamo parlando dell’aceto di vino bianco, un tocco di classe per un dolce strepitoso.

In effetti può sembrare strano, ma basterà il primo morso per capire che invece avete fatto la scelta giusta. Questo è un impasto che si prepara velocemente, senza uova, burro e latte, quindi adatto a tutta la famiglia. E se ci sono celiaci, usate una fatina senza glutine al posto di quella normale. Diventerà la compagnia ideale per le vostre colazioni, merende, oppure da servire alla fine di un pasto.

Torta al cioccolato con ingrediente segreto, il metodo di cotture

Se volete eliminare del tutto il burro, anche se in realtà la quantità è davvero poca, potete utilizzare una tortiera in silicone per essere sicure che la torta non attaccherà

Ingredienti

200 g farina 0

180 g zucchero semolato

240 ml acqua

20 g cacao amaro

1/2 bacca di vaniglia

1 cucchiaino bicarbonato

1 cucchiaino aceto bianco

80 ml olio di semi

burro q.b.

1 pizzico sale fino

Preparazione:

L’impasto di questa torta è velocissimo e ve lo dimostriamo. Prendete una tortiera e ungetela leggermente sul fondo e sulle pareti. Poi coprite il fondo con un foglio di carta forno e cominciate a preparare la base.

Versate direttamente nella tortiera la farina già setacciata, il bicarbonato, lo zucchero, il cacao e il sale. Cominciate a mescolare con un cucchiaio di legno per amalgamare tutto e quando avete ottenuto il risultato corretto ricavate tre fessurine nell’impasto.

In una fessura versate l’aceto, in un’altra l’olio di semi (arachidi o girasole) e nella terza i semini di mezza bacca di vaniglia (oppure la vanillina). Poi passate alla parte liquida: Versate l’acqua sopra alla vostra base e con una frusta a mano mescolate per amalgamare tutto.



Infine cuocete per 30 minuti in forno già caldo a 180°. Alla fine fate la solita prova dello stecchino e se la torta al cioccolato con ingrediente segreto non è ancora pronta lasciatela ancora dentro per 5-10 minuti

Tiratela fuori, fatela raffreddare e poi servitela o così oppure con un po’ di zucchero a velo in superficie.