Scopri come rendere l’ambiente domestico il luogo perfetto in cui prendere il sole in coppia.

L’estate è sempre più vicina e la voglia di abbronzarsi e di trascorrere qualche ora al sole diventa sempre più frequente. A causa delle varie restrizioni non sempre è facile trovare un posto nel quale rifugiarsi per dedicarsi alla tintarella. E spesso il dover prestare attenzione agli altri o indossare la mascherina può fungere da ulteriore impedimento. Ebbene, la soluzione perfetta per prendere il sole in coppia è più semplice di quanto si pensi. Basta infatti crearsi uno spazio apposito a casa.

Come prendere il sole in due a casa

Avere una casa a disposizione spesso è un lusso che ci si dimentica troppo spesso di avere. E cosa c’è di meglio del ricordarselo proprio in occasione del week end? Bastano infatti pochi semplici accorgimenti per godere a pieno di una giornata di sole, rilassandosi con la propria metà e godendosi una vera giornata di vacanza. Scopriamo quindi alcune piccole strategie da mettere in atto per trasformare la propria casa in una piccola zona di comfort.

Organizzare uno spazio adibito al sole. Che si abbia un giardino, un balcone o una semplice stanza con una finestra dalla quale entra il sole, basta un po’ di fantasia per ricreare una zona perfetta. Qualche piantina qua e la, delle sdraio o dei materassini, una radio e un tavolino dove appoggiare bevande fresche e qualche stuzzichino e il gioco è fatto. La compagnia del partner sarà la ciliegina sulla torta che renderà la giornata di sole ancor più preziosa.

Preparare qualcosa di buono. Per godersi a pieno il momento di relax è bene organizzarsi come se si stesse per uscire. Può quindi essere utile prendere una borsa da tenersi vicino e nella quale sistemare crema solare, occhiali, fazzolettini, carica batteria, cellulare e quanto può tornare utile. Il resto potrà essere risposto a portata di mano in modo da non doversi alzare di continuo.

Ricreare l’atmosfera. Per rendere il tutto credibile, l’atmosfera è fondamentale. Meglio quindi staccare i telefoni, indossare dei costumi, tenersi degli asciugamani vicini e scegliere dove sistemarsi. Che ci si abbronzi o meno, il solo godersi l’aria fresca e la sensazione di calore sulla pelle sarà di per se una grande soddisfazione.

A volte basta davvero poco per poter trasformare una giornata normale in qualcosa di speciale. Per completare il tutto si può allestire una zona SPA nel bagno, in modo da rinfrescarsi dopo il sole. E se non si ha voglia di impiegare tempo ai fornelli ci si può organizzare per tempo preparando dei panini o un’insalata di riso. Ciò che conta è fare tutto con lo scopo di divertirsi insieme e di trascorrere del tempo di qualità, indispensabile per rendere la coppia ancor più solida.