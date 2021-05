Chi è Giulia Stabile, la ballerina di Amici 2021? Età, altezza, vita privata, carriera, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei.



Giulia Stabile è una ballerina di Amici 20. Brillante, con un gran talento, semplice e anche molto estroversa, si è fatta notare per la sua passione per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira che ha ammesso durante il pomeridiano di Amici 20.

Ma chi è davvero Giulia? Quanti anni ha? Come è nata la sua passione per la danza e cosa l’ha spinta a partecipare al talent show più famoso della televisione italiana? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Giulia Stabile: età, carriera, biografia

Giulia è tra le più giovani allieve della scuola di Amici 20. Ha 18 anni ed è nata a Roma dove vive con la mamma spagnola e il papà. Ha scoperto di avere una vera e propria passione per la danza quando aveva solo tre anni. Ha studiato classico, il suo stile è moderno, ma si considera una ballerina versatile.

Si considera una persona determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona e anche insicura. Proprio l’insicurezza è stata spesso un ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Giulia Stabile ad Amici 20

Giulia è entrata nella scuola di Amici 20 con l’appoggio di Veronica Peparini. sin dai primi giorni in casetta ha ammesso di avere un debole per un compagno senza svelarne l’identità.

Tuttavia, a dichiararsi a Giulia, è stato il cantautore Esa che ha ammesso di provare per lei un sentimento che non è amicizia. “Tu per me non sei una sorella. Ho cercato di fartelo capire, ma tu non l’hai capito perchè sei ingenua, ma questo è il bello di te e ho dovuto fare questo discorso imbarazzantissimo”, ha detto Esa. “Non voglio rovinare il nostro rapporto. Io sto bene così”, è stata la risposta di Giulia che, per ora, vede in Esa solo un amico.

Giulia è una delle poche ballerine a mettere d’accordo Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Ha anche conquistato l’affetto del pubblico per avere un interesse per il professionista Sebastian. Ha conquistato il serale con la squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Prima puntata : si è esibita in un passo a due con Samuele che ha vinto contro Tommaso ed è stata la protagonista di una sfida contro Martina vincendo e ricevendo i complimenti di Stefano De Martino.

: si è esibita in un passo a due con Samuele che ha vinto contro Tommaso ed è stata la protagonista di una sfida contro Martina vincendo e ricevendo i complimenti di Stefano De Martino. Seconda puntata : Giulia sfida Tommaso e vince ricevendo i complimenti di tutti i giudici. Al termine della puntata è la concorrente più votata.

: Giulia sfida Tommaso e vince ricevendo i complimenti di tutti i giudici. Al termine della puntata è la concorrente più votata. Terza puntata : sfida Raffaele e incanta tutti con una coreografia sulle note de La nuova stella di Broadway e accede alla quarta puntata

: sfida Raffaele e incanta tutti con una coreografia sulle note de La nuova stella di Broadway e accede alla quarta puntata Quarta puntata: balla con Samuele nella sfida della prima manche contro Serena. Secondo la maestra Alessandra Celentano, Samuele vince grazie a lei. Finisce al ballottaggio ma si salva e accede alla prossima puntata

balla con Samuele nella sfida della prima manche contro Serena. Secondo la maestra Alessandra Celentano, Samuele vince grazie a lei. Finisce al ballottaggio ma si salva e accede alla prossima puntata Quinta puntata : accompagna Samuele nella sfida contro Deddy e aiuta il compagno a vincere. Sfida, poi, il fidanzato Sangiovanni e vince conquistando l’accesso alla sesta puntata

: accompagna Samuele nella sfida contro Deddy e aiuta il compagno a vincere. Sfida, poi, il fidanzato Sangiovanni e vince conquistando l’accesso alla sesta puntata Sesta puntata : accompagna Samuele in un passo a due e finisce al ballottaggio con Samuele e Aka7Even ma si salva esibendosi davanti ai giudici con una coreografia che mette in luce la sua difficoltà a vedersi bella

: accompagna Samuele in un passo a due e finisce al ballottaggio con Samuele e Aka7Even ma si salva esibendosi davanti ai giudici con una coreografia che mette in luce la sua difficoltà a vedersi bella Settima puntata : vince il guanto di sfida contro Alessandro e super ail ballottaggio ballando con i tacchi sulle note di Ice ice baby con i tacchi. Accede alla prossima puntata

: vince il guanto di sfida contro Alessandro e super ail ballottaggio ballando con i tacchi sulle note di Ice ice baby con i tacchi. Accede alla prossima puntata Ottava puntata (semifinale): conquista la finalissima sfidando gli altri ballerini della scuola al termine della seconda manche della semifinale

(semifinale): conquista la finalissima sfidando gli altri ballerini della scuola al termine della seconda manche della semifinale Finale: riceve la preziosa sorpresa di mamma Susy prima dell’ultima puntata

Vita privata

Nella scuola di Amici 2021 si è innamorata di Sangiovanni. Il cantante, parlando della loro storia d’amore, ha detto:

“C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”.

Instagram

Su Instagram è seguita da 409mila followers. Dopo aver conquistato il serale, ha scritto: “L’inizio di una nuova esperienza. Solo un grande grazie a tutti per la meravigliosa opportunità”.