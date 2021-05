Chi sono i genitori di Aka7even e quanti figli hanno: il finalista di Amici 2021 dedica il traguardo alla sua famiglia.

Dei genitori di Aka7even non si hanno molte informazioni se non quello che ha raccontato lo stesso cantautore napoletano durante il suo lungo percorso nella scuola di Amici 2021. Il papà di Luca Marzano, questo il vero nome di Aka7even, è un camionista mentre la mamma lavora come donna delle pulizie.

I genitori lo hanno sempre sostenuto nel suo percorso artistico facendo anche dei sacrifici economici per aiutarlo. Luca è il più piccolo di cinque fratelli ed è legatissimo alla sua famiglia a cui ha pensato per tutto il percorso nel talent show di Maria De Filippi. La conquista della finale è una vittoria per Luca, ma anche per la sua famiglia.

Genitori Aka7even: la sorpresa della mamma prima della finale di Amici 2021

Prima della finale, Aka7even ha dedicato la finale al padre. Dopo aver visto tutto il suo percorso fatto nella scuola, a Maria De Filippi, ha raccontato: “Mamma è logorroica e quando si emoziona smette di parlare mentre papà piange. Credo di aver realizzato il sogno di papà. Lui ha una certa età ed era convinto che non mi avrebbe visto realizzato e questo rappresenta la mia più grande vittoria”.

Aka7even, poi, ha ricevuto la sorpresa della mamma. “Mi scoppia il cuore! Mi manchi tanto ma tra poco è finita.Sei cresciuto, sei sempre tu ma sei un’altra persona. Sei bellissimo. Sei la mia vita, l’orgoglio, fuori ti amano tutti”, sono state le parole della mamma che hanno emozionato Luca. “Guarda il cielo e rimani con i piedi per terra, umiltà”, gli ha detto ancora.

Luca ha confermato alla madre di essere cresciuto tanto nella scuola, sia come artista che come persona, e di sentirsi diverso. Poi, emozionato, ha aggiunto: “Penso a me e alla famiglia, perché fate parte di me”.

All’interno della scuola, la famiglia, è sempre stata al primo posto nel cuore di Aka che, con la finale, le ha regalato la più grande gioia.