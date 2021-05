Alessandro Cavallo, chi è il ballerino di Amici 2021: età, altezza, vita privata, carriera, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Alessandro Cavallo è un ballerino del serale di Amici 2021. E’ entrato nella scuola di Maria De Filippi a lezioni già in corso ed è riuscito ad accedere al serale con la squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini, ma chi è davvero Alessandro?

Nome : Alessandro Cavallo

: Alessandro Cavallo Età : 21 anni

: 21 anni Segno Zodiacale : Toro

: Toro Data di nascita : 1999

: 1999 Luogo di Nascita : Latiano (Brindisi)

: Latiano (Brindisi) Professione : Ballerino

: Ballerino Altezza : /

: / Peso : /

: / Tatuaggi : /

: / Profilo Instagram Ufficiale: alessandro_cavallo

Chi è Alessandro Cavallo, ballerino di Amici 2021

Alessandro Cavallo è nato a Latiano, in provincia di Brindisi nel 1999. Sulla sua famiglia non si hanno molte informazioni se non che ha un fratello a cui è molto legato. Ha studiato danza sin da piccolo presso l’Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. In seguito ha studiato presso l’ Accademia del Teatro alla Scala di Milano di cui ha detto:

“Il ricordo più bello sicuramente, quel ricordo che non potrò mai dimenticare, è stato la prima volta che ho danzato il principe di Cenerentola sul palco del Teatro alla Scala”.

Dopo il diploma Alla Scala, è costretto a lasciare temporaneamente la danza a causa di un brutto infortunio. Alessandro, però, non si è mai arreso riuscendo a recuperare ricominciando così a danzare.

Nel 2015 ha seguito uno stage all’Opera di Bordeaux e l’anno successivo ha vinto una borsa di studio per studiare presso l’IB stage di Barcellona. Nel 2019 interpreta il principe di Cenerentola al Teatro La Scala di Milano e va in tournè in diversi teatri italiani.

L’avventura nella scuola di Amici

Alessandro è entrato nella scuola di Amici 2021 nella puntata trasmessa il 9 gennaio vincendo la sfida contro il ballerino Riccardo Guarnaccia. Alessandro è un allievo di Lorella Cuccarini che ha creduto in lui dal primo giorno portandolo al serale con la squadra che guida insieme ad Arisa completando la squadra dei ballerini insieme a Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Nella scuola si avvicina alla cantante Enula.