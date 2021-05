In che direzione stai andando? Se non lo sai ancora, oggi il test della strada ti aiuterà a capirlo. Scegli una strada e leggi il responso!

Tutti vorremmo sapere dove stiamo andando nella vita, vero? A volte, infatti, anche quando ci sembra di avere tutto sotto controllo, ci assalgono dubbi e paure.

Non parliamo, poi, di quei momenti nei quali ci sembra di non avere una direzione o di girare in tondo!

Cercare di capire quali saranno i nostri passi futuri o dove dobbiamo andare per avere successo o per essere “al sicuro” non è sempre facile.

Il test di oggi ti aiuterà a capire proprio questo: o almeno ci proverà!

Facciamo un tentativo?

Test della strada: ecco dove stai andando nella vita

No, non vogliamo essere come tua mamma o chi per lei che ti chiede: “Cosa farai della tua vita?!” anche se sei il manager di un’azienda affermata.

Oggi vogliamo solo capire dove ti staresti dirigendo semplicemente chiedendolo… al tuo inconscio!

Il test della strada è molto semplice: qui sopra ci sono quattro strade, molto diverse tra di loro.

Quale ti attira di più?

Non preoccuparti, questo non è un test nel quale devi prendere una decisione all’improvviso: rifletti pure su quale sia la strada che ti piace di più e poi leggi dove stai andando!

Ovviamente questo test, insieme agli altri che ti proponiamo, anche se è fondato su dati statistici non può essere considerato scientifico al 100%.

Si tratta semplicemente di un modo di passare il tempo insieme, divertendosi e, perché no, scoprendo qualcosa di più su di te e sulla tua personalità.

Il responso del test: quale sarà la direzione che stai prendendo nella vita?

Bene, hai scelto la tua strada? Ok, allora vediamo dove stai andando: non sei curioso?

Hai scelto la prima strada : ti trovi in un momento decisamente particolare della tua vita, visto che stai guardando … indietro !

La direzione che stai prendendo, per quanto assurdo ti possa sembrare, è completamente rivolta al passato .

Evidentemente è successo qualcosa che ha cambiato tutta la tua vita e tu vorresti poter tornare indietro: magari per rivivere dei momenti o per intervenire in qualche maniera.

Se stai soffrendo o sei concentrato sul passato non ti diremo di certo noi di fare buon viso a cattivo gioco. Sappi, però, che questa è la più pericolosa delle direzioni tra le quattro che ti abbiamo proposto: non rimanere intrappolato nel passato!

Hai deciso di affrontare, in questo momento, i tuoi problemi personali ed i difetti che possono causarti qualche problema nella vita. Si tratta di una scelta molto coraggiosa, che ti permetterà di “liberarti” dei tuoi problemi e demoni.

Tieni duro e vedrai che alla fine del percorso ci sarà una grande ricompensa!

