Il test è positivo, i tre mesi canonici sono passati e tu non stai più nella pelle: sei incinta! Come fare ad annunciare la gravidanza, però?

Prima l’incredulità, poi lo sgomento, poi la gioia: il tuo test di gravidanza ha dato un risultato positivo!

Che tu lo stessi cercando da tempo o che sia successo all’improvviso poco importa: sei incinta e non vedi l’ora di dirlo a tutti!

Come fare, però, per dare la notizia agli altri soprattutto se lo hai scoperto da sola? Ecco alcune idee da provare per dire a tutti che aspetti un bambino!

Come annunciare la gravidanza: le idee originali

Sei incinta e non vedi l’ora di dirlo a tutti quanti!

Certo, meglio aspettare che il momento sia giusto, che siano passati i tre mesi “canonici” e che non ci siano tragedie familiari in corso prima di fare proclami ma, adesso, puoi iniziare a pensare a come annunciare il lieto evento.

Ma proprio qui, come si suol dire, casca l’asino: come farai ad annunciare la gravidanza agli altri?

Di certo, infatti, hai già sentito parlare di tutte le idee più “famose“: dal gratta e vinci all’annuncio fatto magari da uno dei fratellini, i reveal sono diventati dei veri e propri show!

Vediamo quali sono le idee più originali per annunciare la tua gravidanza ad ognuna delle persone della tua famiglia.

Ricorda, soprattutto, che anche in un momento così felice, la delicatezza è la scelta migliore, onde evitare di far rimanere male qualcuno (o di rimanere male tu!).

Come dire ai nonni che aspettano un nipotino

Non vedevano l’ora di sapere che sarebbero diventati nonni (forse) e, adesso, hai una grande occasione per renderli felici.

Come farai a dire ai nonni (i tuoi genitori ed i genitori del tuo compagno) che aspettate un bambino?

Ecco alcune delle opzioni più “particolari” per loro, cercando di evitare che li prenda un infarto!

puzzle: che ne dici di prendere la foto dell’ecografia e farla stampare… come un puzzle da mettere insieme?

Stampare una foto su un puzzle è semplicissimo (lo fanno in tantissime copisterie) e si tratta di un piccolo regalino che i nonni potranno appendere a casa.

Puoi anche regalare ad ognuno la sua copia e sfidarli anche a mettere insieme il puzzle (e capire la notizia) prima degli altri!

film: un’altra idea simpatica è quella di convincerli a riunirvi di fronte alla TV per guardare un film insieme.

Proponete di portare una pennetta od il DVD di un film che non si trova su Netflix e che desideravate tanto vedere insieme e poi… proiettate la vostra ecografia!

Potete anche usare un montaggio delle foto o anche un video dove voi due annunciate la lieta novella.

Come dire al tuo compagno sei incinta

Quando hai guardato il test di gravidanza eri da sola (e, speriamo, senza un cellulare a riprenderti per poter poi condividere il momento con i tuoi follower sui social media) e il tuo compagno deve ancora scoprire che diventerà padre?

Bene, allora abbiamo qualche idea per rendere il tuo annuncio decisamente particolare.

una foto a sorpresa : perché non provare a fare una foto insieme, dove, però, tu rivelerai di essere incinta?

Magari puoi prendere ispirazione qui sotto, e con un cappello di paglia “posare” senza che lui veda la scritta.

Dopo lo scatto, poi, goditi la sua sorpresa!



: perché non provare a fare una foto insieme, dove, però, tu rivelerai di essere incinta? Magari puoi prendere ispirazione qui sotto, e con un cappello di paglia “posare” senza che lui veda la scritta. Dopo lo scatto, poi, goditi la sua sorpresa! caccia al tesoro: il tuo compagno torna a casa stressato dal lavoro? Ecco che, però, trova sul mobile all’ingresso un foglietto.

Gli hai preparato una caccia al tesoro per tutta casa (sperando non viviate in un monolocale) e, ovviamente, l’ultimo premio sarà il tuo test di gravidanza!

Come annunciare una gravidanza alla famiglia: ecco le idee

Ci sono, poi, tutti gli altri da avvertire, come zii, fratelli e sorelle, cugini, nonni (i tuoi): come fare per far arrivare la buona novella?

Noi ti consigliamo di provare con queste due opzioni:

cena con delitto: ehm, ovviamente senza delitto e senza attori pagati per sdraiarsi a terra con un pugnale finto nella schiena!

Invitate i vostri familiari ad una cena od a un picnic dicendo loro che si tratta, però, di una cena con delitto, una di quelle dove bisogna seguire la trama e scoprire il mistero.

Di cosa si tratta il mistero? Ma ovviamente del bambino che hai in pancia!

Disseminate indizi, recitate le vostre parti e… lasciateli tutti di stucco!

torte e dolcetti: a tutti piacciono i dolci, vero? Se volete stupire i vostri familiari con un annuncio inaspettato, portate con voi una torta, delle pastarelle o qualsiasi tipo di dolce piaccia in famiglia.

Scrivete con la glassa o usate degli stampini per “imprimere” il vostro messaggio: la vostra “famelica” famiglia si renderà conto dell’annuncio… o lo mangerà?

Annuncio sui social

Passiamo poi all’annuncio sui social.

Se hai deciso che vuoi far sapere a tutti la bella notizia, siamo qui per suggerirti alcune maniere divertenti per “spiccare” tra i tanti post a riguardo!

Sappiamo bene che i social funzionano principalmente grazie alle foto. Che ne dici, quindi, di pensare ad una maniera divertente per comunicare il nuovo arrivo… in maniera “visuale“?

Una foto dove tu ed il tuo partner mettete una “pagnotta” in forno, ad esempio, può essere un modo spiritoso ed acuto per fare l’annuncio… senza dire niente!

Oppure potete replicare alcune delle idee meno battute dalla rete: dipinti sulla pancia, photoshoot a tema “alieni” oppure con una grafica simpatica.

Questa qui sotto, infatti, dice: “I miei genitori non hanno rispettato il distanziamento”