Vanessa Spoto corteggiatrice di Uomini e Donne chi è: età, altezza, vita privata

Vanessa Spoto chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata sulla corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

Vanessa Spoto è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone di Uomini e Donne, ma cosa sappiamo di lei oltre a quello che i telespettatori hanno potuto percepire durante il corso della sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi? Ecco qualche curiosità in merito alla ragazza che ha fatto perdere la testa al bel tronista.

Nome: Vanessa Spoto

Età: 19 anni

Data di nascita: 2002

Segno zodiacale: Ariete

Professione: dipendente aziendale

Luogo di nascita: Prato

Altezza: 175 cm

Peso: 50 kg

Profilo Social: Instagram.

Vanessa Spoto vita privata

Vanessa Spoto si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, ma non tutti i telespettatori sono a conoscenza delle sue origini. La corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è nata nel 2002 ed ora vive a Montemurlo, una piccola città che si trova in provincia di Prato. Vanessa ha una sorella maggiore che durante il corso di questi anni l’ha resa zia per ben due volte. La Spoto è molto affezionata ai suoi nipotini e nonostante sia giovanissima, spera anche lei di poter coronare il sogno di diventare mamma. Sull’infanzia di Vanessa non si hanno a disposizione tantissime informazioni, si sa però che aveva iniziato la sua formazione presso un liceo alberghiero, ma che a causa dell’eccessiva gelosia del suo ex fidanzato è stata costretta a lasciare tutto. Attualmente lavora in un’azienda di filato, ma non ha mai abbandonato il sogno di poter lavorare nel campo della moda e perché no, quello di diventare la nuova Miss Italia.

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone Uomini e Donne

Vanessa ha deciso di diventare una delle protagoniste di Uomini e Donne perché profondamente colpita dal tronista Massimiliano Mollicone. Tant’è che grazie alla sua bellezza e alla sua spiccata personalità è riuscita subito a farsi notare dal bel tronista, che l’ha scelta tra le sue preferite. Anche se in un primo momento lei era piuttosto indecisa se corteggiare soltanto Massimiliano o anche il suo collega Giacomo Czerny, ma alla fine è riuscita a comprendere che il suo cuore era tutto per Mollicone.

Durante il suo percorso all’interno del programma, Vanessa è stata fortemente criticata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, in quanto, nonostante in un secondo momento l’ex ballerino le abbia posto le sue scuse, ritengono abbastanza superficiale che il suo sogno nella vita sia quello di diventare Miss Italia e non solo. Nonostante ciò, Vanessa è riuscita a colpire il cuore del bel tronista. Tant’è che alla fine del suo percorso lui l’ha scelta e i due hanno iniziato la loro storia d’amore.

Vanessa vs Eugenia: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/vQcFXywHyU — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 11, 2021

Vanessa Spoto di Uomini e Donne, nonostante la giovane età, è riuscita a fare breccia nel cuore di Massimiliano Mollicone e non solo.