Perché gli uomini pensano continuamente alla sessualità?

Gli uomini hanno un chiodo fisso, pensano quasi continuamente alla sessualità e trovano qualcosa di erotico praticamente in tutto, perché?

Si tratta di una caratteristica maschile ampiamente condivisa, una vera e propria fissazione. Gli uomini non possono fare a meno di interessarsi alla sfera sessuale e oltre a pensarci spesso amerebbero mettere in pratica e concretizzare le loro fantasie molto più delle donne. A cosa si deve questa differenza?

Perchè gli uomini pensano continuamente alla sfera sessuale?

Uomini e donne sono molto diversi e anche il concetto di sessualità evidenzia questa differenza. Lui e lei vivono la sessualità in modo diverso. Solitamente gli uomini danno molta più importanza alla sessualità rispetto alle donne, e conferiscono a quest’ultima una particolare rilevanza all’interno del rapporto di coppia e non solo. Gli uomini amano collezionare partner e a volte hanno un interesse quasi ossessivo per il rapporto carnale, ma perchè questo interesse così marcato?

LEGGI ANCHE—> Sai perché gli uomini sono così tanto attratti dal seno femminile?

Anche le donne amano fare l’amore e hanno un particolare interesse per questo aspetto dell’amore, ma a differenza degli uomini le donne sognano principalmente l’amore mentre per gli uomini questo aspetto è secondario al rapporto. Mentre spesso le donne si abbandonano al piacere carnale quando avvertono un forte interesse per l’altro, gli uomini possono provare per una donna anche esclusivamente un interesse sessuale e niente di più. Questa caratteristica maschile ha sempre fatto temere alle donne di rischiare di essere tradite e che il partner non sia in grado di tirarsi indietro nel caso gli si presenti l’occasione di tradire.

La motivazione risiede principalmente in un fattore biologico. Il comportamento dell’uomo sarebbe dettato dal suo lato bestiale. Mentre gli uomini desiderano un rapporto sessuale per appagare un bisogno biologico, le donne lo fanno per una serie di motivazioni. Per gli uomini il rapporto sessuale ha una funzione primaria, se non ci fossero rapporti, non ci sarebbe riproduzione e quindi niente seguito alla specie. Ancora biologicamente parlando, l’atto sessuale per gli uomini inizia e termina con il godimento mentre per la donna il godimento è solo l’inizio di un processo che porta alla gestazione e all’allevamento.

Secondo questo ragionamento totalmente biologico, i rapporti sessuali per gli uomini sono fini ad un obiettivo mentre per le donne sono l’inizio di qualcosa di importante.

Probabilmente parte dell’interesse profondo dell’uomo per questa tematica si deve anche alla pressione sociale. Mentre per le donne la sessualità è stata a lungo un tabù, gli uomini

venivano spesso giudicati favorevolmente a partire dal modo in cui gestiva la sua vita sessuale. Più donne aveva meglio veniva giudicato, al contrario una donna che aveva avuto più esperienze veniva mal giudicata. In un certo senso si potrebbe quindi pensare che l’ossessione degli uomini per la sessualità sia anche un espressione del suo desiderio di ottenere un certo successo sociale.

Ma è vero che gli uomini sono fissati con la sessualità o è una leggenda?

Per poter rispondere a questa domanda un team di ricercatori dell’Università dell’Ohio ha analizzato il comportamento di 283 studenti. Gli studenti dovevano annotare il numero delle volte in cui gli capitava di dirigere il pensiero verso la sessualità. Dallo studio è emerso che gli uomini pensano mediamente alla sessualità 19 volte al giorno.

Questo studio ha fatto emergere anche un altro aspetto molto interessante: le donne pensano alla sessualità 10 volte al giorno. Secondo questo studio, quindi, gli uomini avrebbero un interesse raddoppiato rispetto alle donne. Lo studio aveva interpretato anche il bisogno di dormire e mangiare e ha concluso che in generale gli uomini pensano ai loro bisogni primari più delle donne.

Fonte: BBC