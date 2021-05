L’ex concorrente del GF ha rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale, rivelando di non essere fidanzato ma nemmeno di stare da solo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip continua ad essere uno dei personaggi più amati del piccolo del piccolo schermo e se ne sono accorti anche gli addetti ai lavori che dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia hanno scelto di promuoverlo da partecipante ad opinionista. Ovviamente stiamo parlando di Tommaso Zorzi, che si sta godendo la sua meritata scalata al successo.

Il vincitore di Alfonso Signorini, per questo motivo, visto il riscontro positivo che ha con il pubblico, è diventato uno dei personaggi preferiti dai paparazzi che non mancano mai nell’immortalarlo in foto rubate per scoprire se nella sua vita ha qualcuno di speciale oppure no. Nelle scorse ore Zorzi sembrerebbe non essere riuscito a nascondersi dai paparazzi che lo hanno beccato mano nella mano con Tommaso Stanziani, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Subito dopo la pubblicazione delle foto, l’opinionista di Ilary Blasi ci ha tenuto a chiarire che lui non è assolutamente fidanzato con il ballerino, ma qualcuno non sembra credere alle sue parole. Per questo motivo, durante il corso dell’ultimo appuntamento de Il Punto Z, Andrea Zelletta ha messo Tommaso Zorzi con le spalle al muro chiedendo a lui se le cose stanno realmente come dice oppure no.

Tommaso Zorzi rompe il silenzio dopo la paparazzata con Tommaso Stanziani

Tommaso Zorzi è rimasto piuttosto imbarazzato dalla domanda postagli da Andrea Zelletta, che per l’occasione è stato suo ospite insieme alla fidanzata Natalia Paragoni, e dopo qualche insistenza ha finalmente risposto, decidendo di confidarsi non solo con il suo compagno di viaggio ma anche con il pubblico che casa seguiva il tutto.

“Te lo dirò dopo quest’intervista” ha esordito Tommaso in un primo momento, provando con l’ironia a distogliere l’attenzione dell’argomento. “Allora non sono fidanzato con nessuno, ma non sono nemmeno da solo“ ha poi chiarito. “Ho avuto anni, cent’anni di solitudine” ha poi specificato in via del tutto ironica. “Però adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso“ ha concluso lasciando intendere che le premesse per una relazione con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ci sono tutte.

La situazione si ribalta… TOMMY VOGLIAMO I DETTAGLI! 🙌 #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta 👇https://t.co/Pq9Aq5qPXu pic.twitter.com/Yf6ynDX4Cc — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 12, 2021

Le foto di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno rapidamente fatto il giro del web e i fan di entrambi sperano che l’amicizia che li lega possa trasformarsi in qualcosa di più Insomma, se sono rose fioriranno!