TG Pettegola, news del 13 maggio: la confessione di Pierpaolo Pretelli

Il TG Pettegola del 13 maggio torna a parlare della storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e della nuova confessione di lui.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che giorno per giorno ti aggiorna sulle maggiori notizie dedicate al mondo della cronaca rosa, in particolar modo quelle che riguardano il gossip e il mondo del piccolo schermo. Per questo motivo era impossibile non raccontare della nuova confessione di Pierpaolo Pretelli. L’ex velino moro di Striscia La Notizia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è sempre più innamorato della sua Giulia Salemi.

I due, nonostante vivano una relazione a distanza, provano a trascorrere, impegni lavorativi permettendo, il maggior tempo possibile insieme e lui, nelle scorse ore, ha rivelato che cosa succede quando purtroppo lei non è al suo fianco, ma attenzione perché come al solito le news di oggi non sono di certo finite qui.

TG pettegola: la top 5 delle news di gossip e spettacolo

Da una storia d’amore, se ormai vogliamo dire, consolidata si passa ad una che sta per nascere. Stiamo parlando del legame speciale tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani. I due sono stati paparazzati più volte insieme e a scambiarsi tenere coccole. Che sia la volta buona per l’influencer di trovare l’amore?

LEGGI ANCHE –> Amici 2021, i finalisti come non li avete mai visti: altro che buoni e amorevoli!

Si passa a Vera Gemma, per restare in tema Isola dei Famosi. L’ex concorrente si è schierata contro Francesca Lodo, accusandola di indossare una maschera per paura di non piacere al pubblico da casa. Impossibile non menzionare anche Dayane Mello che di recente sembrerebbe aver trovato anche lei qualcuno di speciale nella sua vita.

Nella puntata di OGGI di #UominieDonne Massimiliano farà la sua SCELTA! Appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5 💞 pic.twitter.com/tkJTttPzp8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 13, 2021

Concludiamo poi con Eugenia Rigotti che a poche ore dalla scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne ci ha tenuto a fare un’importante precisazione su Instagram a causa di una fotografia che ha diviso nettamente il pubblico della rete, ma si tratta soltanto di un semplice malinteso.