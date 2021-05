Test: scegli un fiore giapponese e scopri la tua più grande fortuna

Scegli un fiore e scopri i tratti della tua personalità ai quali dovresti dare la priorità per stare bene in questo momento.

Il test di oggi è un test virale, condiviso moltissime volte sui social per il suo strabiliante grado di precisione. Scopri qual è la tua più grande fortuna e concentrati sulle caratteristiche personali sulle quali dovresti puntare in questo momento per sentirti bene.

Test: dimmi quale fiore preferisci e ti dirò chi sei veramente

I test psicologici sono preziosi per permetterci di comprenderci e di stare bene. Cercando di capire appieno la nostra personalità e i nostri reali bisogni riusciremo ad andare nella direzione che porta ad una vita appagante e soddisfacente. Questo test farà emergere la tua più grande fortuna nella vita e le caratteristiche fondamentali del tuo modo di essere, in questo particolare momento.

Questo è particolarmente importante perché la vita ci cambia, ci porta in tante direzioni diverse a seconda del momento che viviamo e non è sempre facile cosa ci farebbe stare meglio nelle diverse fasi.

Fare il test è semplicissimo, devi semplicemente osservare l’immagine e scegliere quale tra questi fiori giapponesi ti piace di più. La tua scelta rifletterà la tua vera personalità e come ti vedono gli altri.

Soluzione del test:

Ecco cosa indica la tua scelta:

Fiore 1

Se la tua attenzione è stata rapita dal primo fiore, significa che la tua più grande fortuna è l’essere una persona fortunata. La fortuna gioca dalla tua parte molte volte nel corso della tu vita. In passato e nel tuo futuro sei destinato a bei momenti, la tua vita scorrerà in armonia, come un fiume in estate, la calma e la pace saranno dominanti. In questo momento stai nel pieno di stato stato d’animo e questo ti condurrà verso un periodo molto florido della tua vita.

Fiore 2

Se hai scelto il fiore centrale la tua fortuna è l‘amore. Molte persone impiegano anni per innamorarsi o si innamorano senza essere contraccambiate. Tu hai amato tanto e sei stata tanto amata, hai avuto molte relazioni e qualcuna la ricordi con piacere nonostante sia finita. hai avuto la fortuna di conoscere e condividere un pezzo della tua vita con persone speciali. Vivere un legame intenso in cui si è molto connessi con qualcuno è una grande fortuna, anche se la storia non dovesse durare. In questo momento dovresti aprire di nuovo le porte del tuo cuore, e non mettere paletti all’amore. Dopo una relazione che ti ha spezzato il cuore e dopo aver sofferto è tempo di darti un’altra possibilità.

Fiore 3

Se hai scelto questo fiore, la tua più grande fortuna è la sorpresa. La tua vita non è monotona e noiosa, accade sempre qualcosa di imprevisto, all’orizzonte si manifestano sempre delle opportunità e ciò rompe continuamente la tua routine. In questo momento dovresti non ostacolare l’ennesimo giro di timone che ti sta regalando la vita. Non opporre resistenza. Sii aperto alle novità e coraggioso verso l’ignoto che ti attende.