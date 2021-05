Steffy di Beautiful è uno dei personaggi più odiati della lunghissima e fortunatissima soap opera ma nella vita reale è una moglie felice e una madre premurosa.

Jacqueline Wood è un’attrice americana nata nel 1987. Oggi ha 34 anni, una carriera strepitosa ma soprattutto una famiglia felice che le regala moltissima gioia.

Jacqueline qualche anno fa ha compiuto una delle scelte più coraggiose in assoluto per una donna che è stata in grado di conquistarsi una grande notorietà nel mondo dello spettacolo: ha semplicemente abbandonato il suo personaggio più famoso per dedicarsi alla famiglia.

Questa scelta è avvenuta nel 2019, quando il personaggio di Steffy Forrester, attivo dal 2009, è stato messo da parte: il motivo era che Jacqueline Wood ha sentito il bisogno di dedicarsi anima e corpo alla cura di Rise, il bambino nato dal matrimonio con Elan Ruspoli. Il compagno della Wood è di origini italiane e i due hanno scelto come location delle nozze proprio l’Italia, e precisamente la Sardegna. Le nozze sono state celebrate praticamente in segreto: era il 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Dopo appena un anno è nato il primo figlio della coppia, al quale poi è seguito un secondo bambino qualche anno dopo: proprio la vicinanza dei figli ha dimostrato in maniera inequivocabile quanto Jacqueline Wood sia completamente diversa da Steffy Forrester!

Jacqueline Wood è una madre dolcissima: l’avreste mai detto?

Il piccolo Rise oggi ha ormai tre anni e sembra divertirsi moltissimo insieme alla sua mamma, che non manca mai di coinvolgerlo nelle sue attività quotidiane e di passare del tempo con lui, soprattutto durante le lunghe settimane di isolamento dovuto al lockdown.

In occasione del secondo compleanno di Rise Jacqueline Wood ha organizzato un fotoshooting molto particolare, ricreando il piccolo branco che ha deciso di proteggere nelle vesti di una sexy mamma lupa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Oltre a essere una madre dolcissima, la Steffy di Beautiful nella vita reale è anche un’attivista per i diritti degli animali e, in particolare, sta sensibilizzando l’opinione pubblica in merito alla necessità di salvare gli animali randagi o in pericolo.

Il suo amore per gli animali compete soltanto con quello nei confronti dei suoi figli: le fotografie insieme ai piccoli e al cane di casa sono bellissime istantanee di dolcezza e serenità.

Ecco per esempio come l’attrice è costretta recentemente a studiare il proprio copione! Non è esattamente la posizione più comoda del mondo ma di certo è la più dolce!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Il secondo figlio dell’attrice è arrivato invece quest’anno, in piena emergenza pandemica. Il piccolo Lenix è nato per la precisione il 21 Febbraio 2021.

La gravidanza è stata raccontata con molti scatti sui social ufficiali della Wood, che ha posato spesso anche senza veli e con il pancione in mostra. La dolcezza della sua espressone, comunque, fa sì che i suoi nudi non siano mai volgari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Una volta nato anche il secondo pargolo di casa si può dire che sia una vera gioia per gli occhi poter osservare l’attrice insieme a entrambi i suoi figli.

Ecco la fotografia che Jacqueline Wood ha pubblicato qualche giorno fa in occasione della festa della mamma: non potrebbe essere più diversa da Steffy di Beautiful.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Dopo la nascita dei figli, comunque, Jacqueline è tornata sul set di Beautiful. Nel 2019 ha vinto il Daytime Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, e l’anno precedente aveva vinto lo stesso premio nella categoria attrice non protagonista. Chissà cosa ci si dovrà aspettare da lei nei prossimi anni!