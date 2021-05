Sara Miquel, che fine ha fatto la Cayetana di Una vita: irriconoscibile

Che fine ha fatto Sara Miquel che, nella soap opera spagnola Una vita interpretava la perfida Cayetana? Oggi è irriconoscibile.

Sara Miquel è un’attrice spagnola che, in Italia, è diventata famosa per aver interpretato il ruolo della perfida Cayetana nella soap opera “Una Vita” in onda tutti i giorni, alle 14.10 su canale 5. L’attrice spagnola, calandosi nei panni di quello che è stato definito il personaggio più cattivo della soap opera, si è totalmente trasformata.

I capelli sono stati raccolti in un’acconciatura da signora, con tanti boccoli cotonati alla perfezione. Gli abiti, invece, erano propri della nobiltà della fine dell’Ottocento. Un look decisamente diverso da quello che l’attrice che ha abbandonato il set sfoggia nella vita di tutti i giorni.

Sbirciando tra le varie foto del suo profilo Instagram, infatti, Sara Miquel è irriconoscibile rispetto a quando interpretava la perfida Cayetana.

Sara Miquel, la Cayetana di Una Vita è tornata diversa nella realtà

Sara Miquel, classe 1984, nella foto qui in alto, si mostra acqua e sapone sfoggiando una bellezza naturale totalmente diversa da quella di Cayetana di Una vita. Capelli lisci e biondi, occhi vispi e sbarazzini e un sorriso dolce. L’aspetto dell’attrice spagnolo, nella vita di tutti i giorni, è totalmente diverso da quello che aveva sul set della soap opera spagnola.

Se in Una vita interpretava una donna priva di scrupoli, al punto che Cayetana, nelle prime puntate della soap, uccise anche la figlia Carlota, nella vita vera è una mamma e moglie amorevole. Innamorata del marito e del figlio, infatti, su Instagram, tira fuori tutta la sua dolcezza ed emotività.

Nella foto qui in alto è insieme al suo bambino che si chiama Alex ed è frutto del suo amore con il marito. Mentre era incinta, Sara non ha vissuto dei momenti facili. Durante la gravidanza, infatti, ha pubblicato una foto mentre si trova su una sedia a rotelle.

“Ho dovuto trascorrere quasi 5 mesi di riposo quasi assoluto, dal letto al divano, fino farmi una doccia seduta. Ci sono donne che non riescono nemmeno ad alzarsi dal letto e non sono abbastanza fortunate da poter uscire in sedia a rotelle per strada”, ha scritto l’attrice sotto la foto che vedete qui in alto.

La nascita di Alex, però, l’ha ripagata totalmente. Dolce e follemente innamorata della sua famiglia, l’attrice di Cayetana, nella realtà, è totalmente diversa dal personaggio che l’ha resa famosa in Italia.