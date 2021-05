Filippo Magnini adesso è felicemente sposato con Giorgia Palmas. Ma per anni è stato fidanzato con Federica Pellegrini. Ecco i motivi celati dietro l’addio dei due nuotatori olimpici.

La fine della storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è stata sofferta e travagliata. Spesso i due, in svariate interviste hanno raccontato come sono andate effettivamente le cose tra di loro.

Proprio Filippo, in un’intervista aveva rivelato che era stata proprio Federica a lasciarlo. La lunga storia d’amore tra i due colleghi sarebbe infatti finita perché lei non era più sicura dell’amore: “l’ho aspettata un anno ma adesso ho voltato pagina”.

E davvero Filippo Magnini ormai ha voltato pagina, oltre ad aver costruito una famiglia felice con la splendida Giorgia Palmas, proprio lo scorso Aprile i due sono convolati a nozze, in una cerimonia intima e privata (in pieno Covid e con le mascherine, come hanno sottolineato i due).

Ma voi ricordate la storia d’amore di Filippo con Federica Pellegrini?

Filippo Magnini e Federica Pellegrini: è stata lei a lasciare lui

Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno condiviso per tantissimi anni vita e vasca, con molti alti e bassi. La loro storia d’amore è andata avanti per 6 anni dal lontano 2011 al 2017, conquistando a pieno diritto (anche) il titolo di coppia più bella del nuoto italiano.

L’ultimo addio risale all’estate 2017 (anche se la crisi era iniziata un paio di mesi prima).

“È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti” raccontava lui ai microfoni di Verissimo non molto tempo fa, ricordando gli inizi al mondiale di Shanghai, “Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato”.

La storia d’amore era finita perché Federica non era più sicura dell’amore: “Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

Ed infatti Filippo adesso è felice al fianco delle sue donne, Giorgia e Mia con il quale ama condividere numerosi scatti felici sui suoi social. La piccola è nata nel 2020 regalando ai genitori una gioia immensa e coronando un’unione solida e un amore speciale fra la showgirl e il campione di nuoto.