Scopri come trovare il grande amore iniziando a cercarlo in modo diverso. Ecco il consiglio delle stelle per te.

Se sogni da sempre di trovare il grande amore e i risultati non sono dei migliori, forse devi cambiare modo di vedere le cose. Spesso capita infatti di cercare caratteristiche o qualità che poco hanno a che fare con il proprio modo di essere. E tutto sottovalutando altri aspetti che, invece, fanno la differenza. Dopo aver visto come dormire bene in base al proprio segno zodiacale, oggi scopriremo quindi su cosa puntare per trovare il grande amore.

Ecco su cosa devi puntare se vuoi trovare il grande amore

Ariete – La passionalità

Quando cerchi la persona giusta hai diverse aspettative sulle quali non sei sempre disposta a scendere a compromessi. Al di là della giusta attrazione, dei punti di vista in comune e di qualcuno che sia in grado di amarti come meriti ci sono però aspetti che proprio non consideri. Ad esempio, tendi troppo a circondarti su qualcuno che sia in grado di lasciarti i tuoi spazi. Ma ciò può portare spesso a persone poco passionali. E anche se ti piace dire di non amare dichiarazioni sfarzose o gesti eclatanti, la verità è che persino una scenata di gelosia (se fatta nel modo giusto) saprebbe far battere il tuo cuore. Puntare sulla passionalità è quindi la cosa più giusta per trovare qualcuno di cui non stancarti nel giro di poco.

Toro – Il romanticismo

È vero, tu sei la regina delle romantiche e tendi spesso a pensare di esserlo al punto da non aver bisogno di qualcuno tanto simile a te. Così finisci spesso con il cercare una persona pratica, con senso dell’umorismo ed in grado di farti divertire. Anche i gesti romantici hanno però la loro importanza. E quando iniziano a mancare la cosa non ti va proprio giù. Per potere godere di una storia come tu la desideri devi quindi cercare uno spirito che sia romantico almeno quanto lo sei tu. Solo così potrai sentirti sempre emozionata ed in grado di vivere l’amore romantico dei tuoi sogni.

Gemelli – La spontaneità

Spesso ti limiti a cercare qualcuno che sappia mostrarsi sempre imprevedibile e che abbia in mente tantissime idee su come passare il tempo insieme. Ciò è dovuto alla tua innata paura di annoiarti e di trovarti al fianco di qualcuno non più in grado di stimolarti. In realtà, però, cercare la spontaneità si mostra la scelta migliore. Quella in grado di farti trovare una persona davvero in grado di non stancarti mai. Perché se le idee, anche se tantissime, presto o poi possono aver fine, una persona spontanea sarà sempre nuova ed in grado di sorprenderti come desideri.

Cancro – La pazienza

Se normalmente sei solita cercare dolcezza e romanticismo, per trovare la persona giusta hai bisogno di focalizzare la tua attenzione su aspetti che non consideri mai. Uno tra questi è la pazienza. Raramente, infatti, tendi a considerare che chi ti ama deve averne parecchia, sopratutto perché nel rapporto a due ami stare al centro dell’attenzione e sentirti costantemente curata e vezzeggiata. Cose che solo un partner paziente potrà offrirti senza mai stancarsi. Per questo motivo, se sei in cerca del grande amore, questo è ciò a cui dovresti aspirare, magari in aggiunta a tutto il resto ma senza mai rinunciarci.

Leone – L’intraprendenza

Anche se di base sei una persona intraprendente e sempre pronta a prendere l’iniziativa, quando cerchi l’amore tendi a cercare qualcuno che sia in grado di mostrarsi più paziente di te. In realtà, però, per quanto avere una spalla sia da sempre uno dei tuoi più grandi sogni, alla lunga hai bisogno di trovare una persona che sappia sorprenderti con la sua intraprendenza. Certo, dovrà trattarsi di una persona in grado di affiancarti e di non superarti mai. Detto ciò, però, la cosa che conta di più è che il tuo partner sappia conquistarti ogni giorno con i suoi modi di fare.

Vergine – Lo spirito di iniziativa

Per quanto ti piaccia ragionare su tutto ciò che ti riguarda e prendere da te le decisioni più importanti. Ciò che conta davvero per te è la possibilità di avere al tuo fianco qualcuno con un gran spirito di iniziativa. Una persona che ti farà sentire più sicura di te e che ti consentirà di procedere sapendo che in ogni caso non sarai mai sola. Solo così potrai avere al tuo fianco la persona giusta. Quella con cui prendere le giuste decisioni e con cui vivere una storia d’amore che si addica alle tue aspettative e, ancor di più, al tuo modo di essere.

