Francesco Totti, il messaggio inatteso emoziona: “Tutto ciò che desideri”

Francesco Totti ha pubblicato un inatteso messaggio su Instagram, stupendo tutti i suoi fedeli sostenitori del web.

Francesco Totti è uno dei calciatori più apprezzato dal pubblico italiano e non solo. Tant’è che nonostante da qualche tempo abbia deciso di attaccare le scarpette al chiodo, continua ad essere uno dei personaggi più seguiti del momento. Per questo motivo ai suoi fedeli sostenitori non è affatto sfuggito il messaggio che ha pubblicato nelle scorse ore che li ha emozionati e non poco. Che cosa è successo?

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, oggi compie 14 anni e il suo papà non ha potuto fare a meno di pubblicare una dedica speciale tutta per lei.

Chanel Totti compie gli anni: gli auguri speciali di papà Francesco Totti

Francesco Totti, prima di scrivere la dolce dedica rivolta a sua figlia Chanel, ha pubblicato alcune brevi clip nelle Instagram stories che mostrano ai suoi fedeli sostenitori alcuni momenti spensierati che ha trascorso insieme a lei. Ci sono dei brevi sketch in cui tutta la famiglia prova a registrare alcuni simpatici video per la piattaforma Tik Tok oppure altri dove c’è lei intenta, insieme a suo fratello maggiore Christian, ad allenarsi.

“Auguri amore mio” ha esordito Francesco Totti su Instagram, che di recente è stato il protagonista di una confessione inedita di Ilary Blasi. “Ti auguro tutto ciò che desideri!!!!❤️❤️” ha proseguito il calciatore emozionato sul noto social fotografico. “Sono già 14🥰🥳” ha poi concluso, contento e felice di vedere sua figlia crescere sana e bella.

Oltre agli auguri di Totti, non sono di certo mancati anche quelli della mamma Ilary, che nelle Instagram stories ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a sua figlia e le augura un buon compleanno. A lei che, insieme a suoi fratelli, li ha sconvolto, in positivo, la vita.

Il messaggio di Totti alla figlia Chanel ha emozionato gli utenti della rete, che amano vedere questo lato inedito della personalità del loro beniamino.