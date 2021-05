Il cerchietto bombato è l’accessorio must have che dovrai assolutamente avere per l’estate e che ti aiuterà a tenere in ordine i capelli.

Con il ritorno degli anni ’90 non poteva mancare il cerchietto bombato. Un must di quel periodo che è tornato nuovamente in voga grazie anche alle star che lo indossano. Dalle attrici alle showgirl, passando per le influencer e le reali, pensiamo a Kate Middletone o a Beatrice Borromeo, sono in tante a sfoggiarli.

E se Prada lo aveva sapientemente rispolverato già nel 2019 ad oggi non possiamo dire che questo trend sia andato in archivio, tutt’altro. I cerchietti bombati si preparano ad essere, infatti, un vero e proprio must have anche quest’estate.

Scopriamo allora alcuni modelli di tendenza per la stagione: dai tessuti ai colori passando per i brand di lusso, e non, che li producono.

Il cerchietto bombato: ecco perché dovrai averlo

È tra gli accessori per capelli più desiderati del momento: stiamo parlando del cerchietto bombato uno dei must have di stagione insieme allo scrunchies che insieme ci riportano dritti agli anni ’90 quando le nostre mamme ce li facevano indossare per andare persino a scuola.

E pensare che ora sono diventati dei veri e propri accessori di lusso. Da Prada a Jennifer Behr, passando per Leontine Vintage. Sono diverse le aziende che li producono. E se in inverno li abbiamo visti tanto in velluto ora con l’arrivo della bella stagione tornano quelli lucidi in tessuto satin.

Dai colori pastello come il rosa, il glicine, il giallo chiaro, il verde mente, e il crema, passando per il fuscia, il blu elettrico il viola, l’arancione e il verde acceso. Insomma non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta.

Ma quali sono le regole per indossarlo? A seconda del colore dei proprio capelli potremo scegliere le nuances più adatte. Ad esempio sulle bionde vanno bene tutti i toni del rosa, ma anche gli altri colori pastello, passando per l’oro, l’argento, il rosso e d’inverno è bellissimo anche il nero.

Per le more un bell’arancio o ma anche i toni pastello. Prendiamo spunto da Giulia Salemi che lo indossa ad esempio rosa chiaro come nella foto sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Sulle rosse e le castane è bello invece nei toni del verde ma anche del blu.

Da quelli lisci monocolore, passando per quelli con le applicazioni come quelli qui sotto con le perle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bluetiful Milano (@bluetifulmilano)

Altrimenti quelli super eleganti per occasioni importanti come cerimonie quali matrimoni o battesimi. Ecco i modelli di Jennifer Behr tempestati di cristalli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JENNIFER BEHR (@jenniferbehr)

E allora non resta che trovare il nostro modello preferito. E senza spendere cifre esagerate ecco un brand low cost qui sotto.