Amici 2021, i finalisti come non li avete mai visti: altro che buoni e amorevoli!

Amici 2021 ha pensato di mostrarvi i suoi finalisti (Sangiovanni, Alessandro, Aka7seven, Giulia Stabile e Deddy) come non li avete mai visti.

Amici 2021 si è dimostrata essere una delle edizioni più di successo dell’intero programma e a testimoniarlo non solo soltanto gli ascolti record, ma anche le classifiche dei brani più venduti in Italia. In quanto i primi posti sono tutti occupati dai cantanti di quest’edizione. Sicuramente un successo tutto meritato a Maria De Filippi non potrebbe che esserne più fiera, visto che in quest’edizione non si è fatto altro che risaltare il talento degli allievi.

La produzione però, a qualche giorno prima della finale, ha scelto di mostrare i giovani artisti in una veste del tutto nuova, inedita, rispetto a quella a cui siamo abituati a vedere e fidatevi che ne vedrete davvero delle belle. Siete pronti a vedere i finalisti di Amici 2021 come mai prima d’ora? Altro che giovani talenti impegnati soltanto ad accrescere la loro arte.

La produzione di Amici 2021 mostra i finalisti come mai prima d’ora

La produzione di Amici 21 ha pubblicato un video inedito, che trovate in fondo a questo articolo, in cui si vedono i finalisti di quest’edizione (Sangiovanni, Giulia Stabile, Deddy, Aka7even e Alessandro) essere non solo dei bravi allievi ma anche delle persone un po’ insopportabili.

“Li abbiamo visti lottare per un sogno, abbiamo pianto e riso con loro e ci siamo affezionati, però solo noi sappiamo che a volte possono diventare insopportabili … È arrivato il momento che lo scopriate anche voi” è possibile leggere prima di accedere al contenuto video che mostra Giulia Stabile, che di recente ha confidato parole importanti a Sangiovanni, chiamare in maniera insistente i membri della produzione per porre le sue richieste. Oppure il suo compagno che chiama, quasi con un filo di vergogna, chiedendo agli autori se è possibile abbandonare la casetta per poter fare una breve passeggiata, ma non solo.

Sul portale è anche possibile trovare uno scherzo fatto al cantante Deddy, in cui gli autori gli fanno credere che ha frainteso le loro parole e che lui non ha mai vinto il disco d’oro come in realtà pensava. Insomma, la produzione di Maria De Filippi, in maniera del tutto bonaria, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalle scarpe e di mostrare un lato completamente inedito degli allievi di quest’anno.

Un gesto simpatico e leggero, pronto ad alleggerire un po’ l’atmosfera prima della finale di Amici, che andrà in onda questo sabato su canale 5.