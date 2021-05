Giochi telefonici ma con telefoni bollenti sono loro che possono fare il miracolo e mantenere viva la scintilla della passione.

E’ vero bisogna essere un bel po’ in confidenza, aver messo da parte quel senso di vergogna che ci perseguita sempre e lasciar andare i freni inibitori. Ma se riusciremo a fare tutto ciò avremo a nostra disposizione un’arma potentissima, una vera e propria chiave di volta nella costruzione di un rapporto in cui la scintilla della passione non si sopisca mai: i giochi telefonici bollenti.

Non è infatti un asso nella manica solo per i rapporti a distanza, il telefono può esser uno strumento particolarmente utile per qualsiasi genere di coppia. Può esser un perfetto preliminare da gestire lungo l’intera giornata, così da render l’incontro serale sempre più atteso, o anche un modo per svelare al partner qualche desiderio ancora inespresso o, ancora, un modo per farsi conoscere meglio, scoprire reciprocamente ciò che piace e ciò che non piace.

Insomma, il telefono può diventare il miglior alleato della vostra coppia e, in più, farlo attraverso giochi stimolanti e trasgressivi quanto basta. Che ne dite, ci proviamo? Ecco alcuni input per iniziare a giocare.

Giochi telefonici bollenti: migliori per mantenere viva la passione

Tempo fa vi avevamo già parlato del sexting e del perché inviare messaggi provocanti ci intrigasse così tanto. Oggi passiamo, per così dire, dallo scritto al parlato e scopriamo come trasformare una telefonata in un vero e proprio strumento della passione.

Scopriamo allora alcuni giochi base che possono aiutarci a gestire un telefono più piccante del solito:

Domande di apertura – Per iniziare a prendere le giuste misure e impostare la telefonata in modo più provocante inizia chiedendo qualcosa di semplice. Può andare benissimo anche “dove vorresti che ti baciassi?”: dai, puoi farcela!

Prendi le redini del gioco – Nel rapporto è divertente esser una volta dominatore e quella dopo sottomesso. Prova allora a esser tu oggi la padrona: per iniziare gestisci la giornata del tuo partner in ogni piccolo dettaglio, da ciò che indosserà a che cosa mangerà. Oggi sei tu la padrona!

Indovinelli – Da “che cosa indosso?” al più spinto “sai che cosa sto facendo?”. Sfida il partner a indovinare i tuoi dettagli più seducenti e aiuta così la sua immaginazione a spiccare il volo.

Caccia al tesoro – Qui sarebbe necessaria un po’ di astuta premeditazione. Ammattino o la sera precedente nascondete nella sua auto un vostro indumento intimo (uno slip magari) e poi, al momento giusto confessate, “hai trovato qualcosa oggi in macchina?” Che la caccia abbia inizio!

Che cosa ti farei – Il livello è oramai esplicito e ora potrai non solo dire quel che vorresti fosse fatto per te ma anche quello che vorresti fare per l’altro. E’ il modo perfetto per far sentire l’altra persona apprezzata e coccolata quindi non limitarti.

Ora hai senza dubbio qualche freccia al tuo arco. Che ne dici, iniziamo?