TG Pettegola, news del 12 maggio: ecco dove hai visto la fidanzata di Damiano David

Il TG Pettegola non poteva non parlare di Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ecco dove l’avevi già vista.

Il TG Pettegola è anche oggi pronto ad aggiornarti con le migliori news relative al mondo del gossip e dello spettacolo. Oggi non potevano non parlare di Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David. Il cantante è felicemente fidanzato da ben 4 anni ma soltanto di recente ha deciso di venire allo scoperto e di presentare la sua compagna. Lei, però, è un volto già noto e siamo sicuri che l’avete già vista in un noto spot televisivo che è molto passato sul piccolo schermo degli italiani. Lo avreste mai detto che la fidanzata del cantante del momento fosse proprio lei?

Le news di oggi, ovviamente, non sono di certo finite qui.

Gossip e Spettacolo: le migliori news del 12 maggio del TG Pettegola

Da Damiano dei Maneskin, che ha conquistato il cuore di milioni di fan, si passa a Belen Rodriguez. La bella modella argentina ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una breve clip in cui si vede il suo compagno, Antonino Spinalbese, prenderla in giro poiché esausta a causa della gravidanza. La showgirl ha perfino chiesto il parere dei suoi fedeli sostenitori.

Da Belen al suo ex fidanzato Stefano De Martino il passo è breve. Il giudice di Amici 20 ha pubblicato su Instagram una breve clip in cui mostra il suo amore pronto a dargli il buongiorno. Un video ricco di tenerezza!

Rimanendo in casa Amici di Maria De Filippi, è impossibile non notare il gesto di Tancredi dopo la semifinale. Il giovane artista sembrerebbe non essere rimasto molto soddisfatto del rapporto con la sua coach Arisa e dopo il programma ha deciso di passare all’azione. Che cosa ne pensate del suo gesto?

Il primo selfie di coppia di Samantha e Alessio solo per voi ❤ #UominieDonne pic.twitter.com/USkWV31oO9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2021

Per ultimi, ma non per importanza, ci sono Samantha Curcio e Alessio Cennicola. I due svelano al pubblico come prosegue la loro storia dopo Uomini e Donne.