Cosa manca alla tua relazione? Con il test cosa manca in amore lo scopriremo subito: guarda l’immagine e dicci cosa vedi prima!

Sei in una relazione o vorresti tanto esserlo ma ti sembra… che ci sia qualcosa che manca?

Bene, non preoccuparti: di certo non sei l’unico a chiedersi come funziona l’amore e perché, a volte, le relazioni sentimentali sembrano difficilissime!

Il test di oggi vuole individuare che cosa ti manca nell’ambito dell’amore e cercare di porvi rimedio.

Ti basterà solo guardare l’immagine per capire molto di più di te stesso e delle tue relazioni: pronto a provare?

Test cosa ti manca in amore: guarda l’immagine e dicci cosa vedi per primo

L’amore non è sempre facile, vero?

Anzi, c’è chi ti direbbe che amare è la cosa più difficile che ci sia mentre altri potrebbero raccontarti che si tratta di quella più facile.

Ma chi ha ragione?

Ovviamente tutti e nessuno: l’amore, lo sappiamo, può essere complicato o semplice a seconda di tanti fattori, di cui molti sono scollegati da te!

Tra le tante cose che puoi provare a controllare o cercare di capire, ci sono i tuoi “difetti”.

Scopriamo insieme cosa ti manca in amore partendo dalle tue, personali, difficoltà: magari questo test può aiutarti a ritrovare la serenità in amore!

Ti ricordiamo, come per ognuno dei nostri test, che queste valutazioni sono basate su valutazioni statistiche ma che hanno un valore ludico e di intrattenimento!

Hai visto prima lo sfondo

Se hai notato prima lo sfondo, fatto di tante linee che somigliano a degli enormi germogli, allora hai quasi sicuramente un problema di ansia.

Per te, infatti, non c’è veramente pace: hai paura di essere troppo emotivo, troppo poco emotivo, troppo geloso, troppo poco geloso e via discorrendo.

In una relazione, quello che ti manca, è la tranquillità per poter guardare al tuo partner senza aver paura che ti lasci da un momento all’altro.

Forse sei stato ferito in passato o forse, semplicemente, hai puntato tutto sulla persona sbagliata.

Adesso devi imparare di nuovo a fidarti degli altri: ti manca la calma ma questo non vuol dire che tu non possa ritrovarla!

Hai visto per primo l’albero

Se hai notato prima l’albero, il tuo “problema” nelle relazioni è che, spesso, cerchi di piantare immediatamente delle radici profonde.

A volte, però, e soprattutto a seconda delle persone che ti trovi davanti questo è l’atteggiamento sbagliato!

Ti comporti così perché ti manca una sicurezza personale e, quindi, ti appoggi al partner per far sì che il tuo rapporto sentimentale sia il tuo sostegno.

Spesso, però, ti ritrovi a costruire troppo presto e, quindi, rimani con un pugno di mosche in mano.

Impara a valutare correttamente chi hai davanti, senza cercare, da subito, di gettare le fondamenta per il futuro.

Ricordati, poi, che è meglio costruire prima le tue fondamenta!

Hai visto prima il viso di donna

Chi vede per primo il volto femminile, è una persona che ha un concetto decisamente preciso dell’amore e del partner che vuole vicino.

Quello che ti manca in amore, dunque, è l’elasticità!

Non sei in grado di lasciare che il tuo partner sia semplicemente sé stesso perché sei alla ricerca di un ideale che difficilmente incontrerai.

Non perché sia impossibile ma solo perché, a forza di immaginare come dovrebbe essere il partner perfetto, ti sei dimenticato di dargli anche dei difetti!

In amore, il tuo problema più grande è che non vuoi accettare l’altro per quello che è veramente. Se fossi meno “coriaceo” potresti finalmente fare degli importanti passi in avanti!

Hai visto prima il viso di un uomo: ecco che cosa ti manca in amore secondo il nostro test

Se hai notato per primo il viso maschile, alla sinistra dell’albero, allora con ogni probabilità quello che ti manca in amore è la comunicazione.

Sei una persona che fatica ad esprimere i suoi sentimenti e che, per questo motivo, ha già perso numerose occasioni.

Certo, l’amore non è fatto solo di parole ma anche di gesti concreti: su questo siamo tutti d’accordo.

Tu, però, spesso ti ritrovi senza parole quando si tratta di rispondere alle domande degli altri, quando il partner ha bisogno di essere rassicurato o quando, semplicemente, si tratta di aprire il tuo cuore.

Provare a parlare di più potrebbe essere un ottimo metodo per evitare di far fallire i tuoi rapporti!