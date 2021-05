Non riesci a dormire? Come rimediare in base al tuo segno zodiacale

Dormire bene è indispensabile per condurre una vita piena e appagante. Non sempre, però, si riesce a riposare come si vorrebbe. In caso di problemi del sonno esistono diversi espedienti che si possono mettere in atto.

E, alcuni tra questi, possono risultare più o meno indicati in base all’influenza che le stelle esercitano su di noi. Dopo aver visto qual è la merenda primaverile più adatta ai vari segni zodiacali oggi scopriremo quindi come conciliare il sonno in base al proprio segno zodiacale d’appartenenza.

Vuoi dormire bene? Come fare in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Ascoltando qualcosa di rilassante

Se hai problemi nel prendere sonno, la cosa giusta da fare è ascoltare qualcosa che sia in grado di rilassarti. I famosi amsr potrebbero rappresentare il giusto punto di svolta.

Toro – Facendo un bel bagno caldo

Coccolarti è sempre la mossa più giusta e quando fai fatica a dormire, un bel bagno caldo può rappresentare un modo confortevole per distendere i nervi e conciliare il sonno. Ancor meglio se al tutto accompagni della buona musica.

Gemelli – Bevendo una tisana rilassante

Quando fai fatica ad addormentarti o ti accorgi di avere il sonno disturbato, una buona scelta può essere quella di bere una tisana subito dopo cena. In questo modo ti rilasserai quanto basta per prendere sonno in modo naturale e per dormire meglio.

Cancro – Coccolandoti con un bicchiere di latte caldo

Se ti capita di svegliarti in piena notte o di non riuscire a dormire, l’opzione da mettere in atto riguarda il senso di relax che probabilmente ti manca. Un bicchiere di latte caldo ti aiuterà sicuramente a sentirti meglio e a riposare con più serenità durante la notte.

Leone – Con delle tecniche di rilassamento

Mettere in pratica delle tecniche di rilassamento è un buon modo per prendere sonno più facilmente e per godere a pieno di un riposo rifocillante. Ciò che conta è trovare le tecniche a te più adatte. Ovvero quelle che ti servono a star bene e a sentirti più energica durante il giorno.

Vergine – Sgranocchiando qualcosa

Spesso, quando fai fatica a dormire, ansia e nervosismo sono le cause più probabili. Per metterle a tacere è importante trovare un tuo modo. Ovvero qualcosa che sia in grado di funzionare in poco tempo. Sgranocchiare un biscotto o qualcosa che riesce a rilassarti è sicuramente un buon modo per risolvere il problema.

Bilancia – Leggendo un po’

Metterti a sedere e sfogliare le pagine di un libro (non troppo avvincente), può essere un buon modo per riprendere sonno quando ti svegli all’improvviso o per stancarti abbastanza prima di metterti a dormire. Ciò che conta è limitarti a qualche pagina in modo da non destarti del tutto. Cosa che metterebbe a rischio la possibilità di dormire come vorresti.

Scorpione – Facendo programmi piacevoli

Impegnarti in calcoli rilassanti, ideare un menu per una giornata speciale e programmare la stessa nei minimo dettagli. Sono tutte attività in grado di impegnarti la mente e stancarla. Se fatte durante la notte hanno lo stesso effetto di contare le pecore. Cosa che ti porterà a rilassarti e a dormire meglio.

Sagittario – Passeggiando per casa

Quando non riesci a dormire è probabile che tu abbia troppe energie in corpo. Alzarti e camminare per casa potrebbe quindi aiutarti. Ciò che conta è non impegnarti in attività che rischierebbero di svegliarti del tutto ma camminare con calma e al solo scopo di rilassarti. Una volta tornata a letto, prendere sonno, sarà più semplice.

Capricorno – Facendo un cruciverba

Impegnare la mente in qualcosa che sia al contempo in grado di rilassarti è di sicuro il modo migliore per prendere sonno o per dormire serenamente. Così facendo riuscirai a rilassarti e a dormire a sonno profondo. Volendo potrebbero andar bene anche lavorare a maglia o al punto croce. Ciò che conta è metterti subito a dormire quando senti finalmente sopraggiungere il sonno.

Acquario – Meditando dopo cena

Una breve sessione di meditazione prima di andare a dormire rappresenta un buon modo per prenderti cura di te nel modo giusto e per prendere sonno nel modo giusto. Anche la qualità del sonno risulterá migliore. E ciò ti offrirà il modo di riposare in modo completo ed energizzante.

Pesci – Ascoltando della musica rilassante

Per dormire al meglio e risolvere piccoli problemi del sonno hai bisogno di un po’ di musica rilassante. Solo così potrai sperare di dormire a sonno profondo e di svegliarti più energica. In alternativa, anche meditazioni volte a dormire meglio possono essere una buona opzione. Specie se ascoltate quando si è già a letto.

Posto che in caso di problemi persistenti è sempre bene cercare la causa dei problemi legati al sonno, anche il profilo dell’ascendente può dire molto in tal senso offrendo un secondo spunto da prendere in considerazione per dormire bene.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.