Sapete chi è una delle più grandi amiche di Antonella Clerici? Da non crederci

Antonella Clerici accoglie nuovamente Anna Moroni nella famiglia della Rai: a celebre cuoca è nel cast di “È sempre mezzogiorno”.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sulle note di una celebre canzone di Antonello Venditti, Antonella Clerici accoglie nuovamente Anna Moroni in Rai. La nota cuoca si era allontanata per qualche anno dalla tivù pubblica per fare esperienze altrove: dopo la chiusura de “La prova del cuoco”, anche la Clerici si era presa una pausa (forzata secondo lei) dai programmi del mezzogiorno.

Poi è tornata, neanche a dirlo, con “È sempre mezzogiorno” riportando quella fascia oraria ai fasti di un tempo. I dati Auditel non mentono, quindi c’è spazio anche per i graditi ritorni: quello di Anna Moroni non è soltanto un riaffacciarsi dalle parti di Viale Mazzini, ma rappresenta il consolidamento di un’amicizia mai scalfita.

Antonella Clerici e Anna Moroni: legame indissolubile

Antonella Clerici e Anna Moroni, infatti, hanno un legame speciale dai tempi de “La prova del cuoco”. Al punto che persino alcune parodie hanno scelto di rappresentare i loro siparietti: “Te le sei lavate le mani, tesoro?”, ricorda sempre Anna ad Antonella che tratta – televisivamente parlando – come una figlia. La realtà, però, è che entrambi sono legate fino ad essere complici inseparabili.

C’era il sospetto di qualche lite, ma tutto è finito in una bolla di sapone scoppiata quasi subito: nessun attrito, solo – semmai – qualche divergenza. Anche gli scatti su Instagram lo confermano, Anna Moroni è tornata per restare: nel cuore del pubblico e in quello di Antonella dal quale – a quanto sembra – non è mai andata via.