Uomini e Donne anticipazioni 10/5, dama scappa dallo studio: Maria senza parole

Uomini e Donne, registrazione del 10 maggio: una dama, dopo che il suo ex le si avvicina, abbandona in fretta e furia lo studio. Ecco perché.

Uomini e Donne continua con le ultime registrazioni di questa stagione televisiva. Dopo di che saluterà, per la consueta pausa estiva, il pubblico del piccolo schermo di canale 5, ma non per questo motivo le ultime puntate saranno meno avvincenti o più scontate delle precedenti.

Nelle scorse ore è stata fatta una nuova registrazione e i colpi di scena, come al solito, non sono di certo mancati. Come rivelato da Il vicolo delle news, ne sono successe di cose e come al solito, protagonisti indiscussi dalla puntata, sono state le dame e i cavalieri del Trono Over.

Si parte con loro e da Elisabetta. Quest’ultima ha accettato il numero di Marco, ammettendo che prova ancora dei sentimenti per Luca ma che non vuole di certo stare lì ad aspettarlo per tutta una vita e per questo motivo vuole darsi un’altra chance e rimettersi in gioco. I due si sentono al telefono, si vedono e le cose sembrano andare piuttosto bene. Fin quanto non si ritrovano in puntata e l’ex di lei, durante un ballo, le si avvicina, le mormora qualcosa nell’orecchio e si allontana. A quel punto la reazione della dama, durante il corso della puntata, è del tutto inaspettata. Il motivo? Elisabetta abbandona lo studio scossa più che mai, lasciando tutti, conduttrice compresa, senza parole.

Anticipazioni Uomini e Donne 10 maggio: Luca illude Elisabetta

Attenzione, la registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne non è di certo finita qui. Dopo un po’, Elisabetta ritorna in studio e Maria De Filippi le chiede cosa le abbia detto Luca all’orecchio, considerato che non appena rientrata in studio lei gli ha chiesto che cosa volesse ancora, visto che sembrerebbe cercarla ancora dopo la rottura.

La dama però non si sbilancia e soltanto dopo diverse insistente, rivela che lui le ha detto che le manca e se con il nuovo ragazzo, Marco, c’è stato qualcosa in più di una semplice uscita.

Così Luca viene accusato di prendere in giro Elisabetta, perché nonostante abbia rivelato di non provare nulla per la dama, in settimana continuano a sentirsi in studio le chiede informazioni sulle sue nuove conoscenze. Lui afferma di essere molto dispiaciuto in quanto non vuole essere la fonte del dolore di lei e pensava di agire in buona fede perché sentiva la sua mancanza ma a questo punto decide di non intervenire più. In quanto nonostante lei stia male, non vuole che a questo punto, come gli hanno detto Gianni e Tina, finisca con l’illuderla ancora di più.

Altra grande protagonista delle anticipazioni di Uomini e Donne del 10 maggio è stata ovviamente Gemma Galgani, che durante la precedente registrazione ha visto la sua amica Ida Platano sbugiardata da Riccardo Guarnieri, che rivela di pensare ad Aldo come a più di un amico. Lui rimane senza parole, in quanto non si aspettava una rivelazione simile da parte sua nonostante si stesso frequentando. Per questo motivo chiude la conoscenza con lei e diventa l’ennesimo due di picche.