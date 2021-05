Stefano De Martino e il buongiorno del suo amore da sciogliere il cuore

Stefano De Martino ha sciolto il cuore dei suoi fedeli sostenitori mostrando loro il buongiorno speciale che gli ha dato il suo amore.

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo. In molti infatti lo ammirano non solo a livello professionale, tant’è che i programmi da lui condotti si sono rivelati essere tutti quanti un enorme successo, ma anche dal lato umano e non solo. Non è di certo un mistero che il giudice di Amici 20 abbia un certo seguito anche per il suo aspetto fisico, che ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Gli stessi che si sono sciolti nel vedere l’ultima clip da lui postata su Instagram mentre lo si intravedere ricevere un buongiorno speciale dal suo amore.

Se state pensando che l’ex di Belen Rodriguez abbia pubblicato una clip che lo ritrae al fianco della sua nuova compagna, beh vi sbagliate di grosso. De Martino, almeno per il momento, di impegnarsi a livello sentimentale non ne vuole sapere, ma non per questo rinuncia ad avere l’amore della sua vita. Quest’ultimo gli ha riservato un buongiorno speciale, che ha sciolto il cuore dei fedeli sostenitori di Stefano De Martino, che li ha resi partecipati del suo inizio giornata fatto all’insegna di coccole e tenerezze.

Buongiorno speciale per Stefano De Martino: il video scioglie i fan

L’amore di Stefano De Martino, che di recente ha rivelato se c’è una donna nella sua vita oppure no, è il suo cagnolone! Che questa mattina, vedendo che lui non aveva alcuna voglia di alzarsi dal letto, ha pensato bene di andare lui di persona per svegliarlo e quale modo migliore di farlo se non attraverso le coccole?

Il cane di Stefano De Martino ha così deciso di recarsi nella sua stanza da letto e di chiedere la sua dose di coccole giornaliera. In modo tale da farlo svegliare ed iniziare nel migliore dei modi, viste le coccole ricevute, questa giornata. L’ex ballerino, infatti, come ormai noto, è stato scelto da Maria De Filippi per essere uno dei giudici del serale di Amici 20 e questo sabato su canale 5 verrà trasmessa la finale. I concorrenti che hanno avuto accesso a questa fase lo devono ai giudici, che hanno creduto nelle loro potenzialità.

Una bella responsabilità per De Martino, che per questo motivo avrebbe voluto concedersi qualche minuto in più nel suo comodo letto, ma il suo amore ha deciso che era finito il tempo di oziare e che bisognava passare all’azione!

Nonostante la poca voglia di alzarsi, Stefano De Martino non poteva avere buongiorno migliore che ha sciolto il cuore di tutti i suoi fedeli sostenitori.