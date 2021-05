Se lo smalto si scheggia subito e la manicure non dura più di 24 ore ciò che vi occorre è un buon top coat. Noi ne abbiamo 5 super consigliati.

Smalto scheggiato, rovinato, da togliere e riapplicare da capo. A chi non è ai successo e, purtroppo, anche a pochissimi giorni (se non ore) dalla manicure?

Lo smalto è in effetti cosa delicata e per questo molte donne ricorrono a semipermanente o gel, garantendosi così una manicure impeccabile molto più a lungo. E per chi non volesse rinunciare al classico smalto? Una soluzione c’è e si chiama top coat.

Si tratta di un prodotto che sigilla la manicure, dona lucidità allo stato e fornisce una protezione che ne allunga la durata.

In commercio se ne possono trovar molti ma quali sono i migliori e quale sarà il nostro preferito? Scopriamolo insieme.

Top 5 top coat: qual è il migliore tra i migliori?

Cinque top coat, tanti ne abbiamo selezionati i questo mare magnum: ve ne illustriamo ora costi e punti forti, per poi svelarvi solo alla fine quale è il top coat del nostro cuore.

Dior Abricot (27,50 euro)- il vero e proprio evergreen dell’alta profumeria che rende lo smalto più brillante e lo fa durare svariati giorni, senza scheggiature.

Top Coat OPI (15,00 euro) – Un prodotto che si propone non solo di proteggere lo smalto e di renderlo più splendente, ma anche di fortificare le unghie.

Seche Vite Dry Fast Top Coat (11,90 euro)- Uno dei primi prodotti pensati non solo per far durare più a lungo lo smalto ma anche per farlo asciugare più velocemente. Ha vissuto un vero e proprio boom diversi anni fa e, ancora oggi, è validissimo.

Effetto gel & volume di Collistar (12,90 euro)- Perfetto per chi ha unghie un po’ stressate, dalla superficie irregolare, poiché, oltre a render longevo lo smalto, ha un effetto levigante.

Gel Couture di Essie (13,58 euro)- Si dice possa far durare lo smalto quasi fino a due settimane e funziona benissimo sia in abbinamento a smalti del medesimo marchio che con altri.

Ma quale è il nostro preferito? Quale il top coat che chi ha rubato il cuore? Noi consigliamo quello firmato OPI e vi lasciamo qua sotto un collegamento diretto con Amazon qualora vogliate provarlo. Che cosa si può volere del resto più di un prodotto che non solo rende le nostre unghie più belle ma anche più sane?