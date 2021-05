La merenda primaverile perfetta per ogni segno zodiacale.

Scopri la merenda di primavera giusta per te in base al tuo segno zodiacale. La primavera ha acceso in te la voglia di fare merende buone, allegre e colorate? Niente paura perché le scelte tra cui optare sono davvero tante. Così, dopo aver visto chi è più da dolce o da salato, oggi scopriremo quale può essere la merenda giusta per te secondo le stelle.

La merenda primaverile perfetta: ecco cosa ti consigliano le stelle

Ariete – Le chips di patate

Che si tratti di patatine in busta o delle più sane chips di patate, in primavera la tua voglia di snack tende a farsi più forte. Assecondarla è sicuramente un buon modo per non cederle di continuo e per ottenere il buon umore in pochi istanti.

Toro – Il muffin ripieno di cioccolato

Un dolcetto goloso e perfetto per la tua primavera? Un muffin al cioccolato con tanto di ripieno. Una coccola che di tanto in tanto ami concederti e che è in grado di farti sentire sempre felice e appagata.

Gemelli – La frutta secca

In primavera, uno snack sicuramente adatto a te è la frutta secca. Buona e ricca di proprietà benefiche ti donerà anche la quota di energia di cui hai bisogno.

Cancro – Il budino al cioccolato

La tua merenda primaverile top? Un budino al cioccolato. Semplice, dolce e leggero quanto basta, ti offrirà un vero momento di comfort food. Cosa che amerai concederti tutte le volte che puoi.

Leone – Il pane integrale con avocado

Uno spuntino sano, particolare e goloso è il pane integrale con avocado. Una fetta ti donerà tutta l’energia di cui hai bisogno. E ciò ti donerà buon umore e voglia di fare.

Vergine – Il gelato

Un gelato alla frutta è una merenda che si sposa bene con la stagione primaverile e che per te rappresenta da sempre un comfort food. Qualcosa che potrai variare senza mai perdere il contatto con qualcosa che già conosci e che per questo ti fa sentire bene.

Bilancia – Lo yogurt greco con la frutta

Hai voglia di uno spuntino sano e goloso? In primavera quello più giusto è lo yogurt greco con frutta fresca e secca. Uno sfizio che potrai toglierti ogni giorno senza dover rinunciare al gusto.

Scorpione – Il pane con yogurt greco e marmellata

Per te la merenda primaverile deve essere fresca, leggera e golosa. E cosa c’è meglio di una buona fetta di pane integrale con yogurt greco e marmellata? In questo modo potrai fare il pieno di dolcezza senza preoccuparti della linea e tutto con un pasto bilanciato.

Sagittario – Il pancake

A merenda così come a colazione, un piccolo pancake può aiutarti a godere a pieno di qualcosa di dolce e goloso. Una merenda che ti conquisterà sempre e che amerai condividere con le persone che ami.

Capricorno – Una fetta di torta

Quando hai voglia di fare merenda, una fetta di torta fatta in casa è sicuramente la scelta perfetta, sopratutto in primavera. Ti donerà infatti il giusto mix di dolcezza e leggerezza. Perfetto per vivere al meglio le tue giornate.

Acquario – La frutta disidratata

In primavera, la frutta disidratata è sempre una buona scelta. Si tratta infatti di uno snack goloso ed in grado di offrirti il buon umore. Sia da sola che aggiunta ad uno yogurt ti soddisferà sempre al massimo.

Pesci – I biscotti

In primavera come nelle altre stagioni, i biscotti rappresentano sempre la miglior scelta che tu possa fare. Mangiarli ti fa sentire infatti appagata donandoti al contempo il buon umore. Proprio ciò che ti serve per vivere al meglio.

Trovare il modo per fare merenda in primavera è sicuramente utile e piacevole. Per riuscirci al meglio può essere utile controllare anche il profilo del proprio ascendente. Il modo perfetto per trovare ben due alternative tra le quali scegliere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.