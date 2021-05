Sapete che lavoro faceva Mara Venier prima del successo? Malgioglio svela tutto

Mara Venier, prima del grande successo in tv, che lavoro faceva? A svelarlo ci ha pensato il suo amico Cristiano Malgioglio.

Mara Venier è senza dubbio uno dei personaggi più amati del pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo non stupisce che sia la regina indiscussa della domenica. Tant’è che la sua Domenica In si rivela essere sempre un vero e proprio successo, tanto da battere ogni volta la concorrenza.

La zia più amata d’Italia è una vera e propria professionista, che da anni lavora sul piccolo schermo degli italiani, ma prima di raggiungere il successo che lavoro faceva? A rispondere a questa curiosità ci ha pensato la diretta interessata con la complicità di Cristiano Malgioglio. I due hanno avuto modo di incontrarsi questa mattina e tra una scambio di battute e l’altra, hanno ricordo i bei tempi passati senza eliminare la semplicità che da sempre li contraddistingue.

Curiosi di conoscere qual è stato il primo lavoro di Mara Venier oppure ne eravate già a conoscenza?

Malgioglio ricorda il primo lavoro di Mara Venier: il web li elogia

Cristiano Malgioglio ha raggiunto Mara Venier a Roma e lei, probabilmente visto del suo nuovo progetto, le ha regolato numerose stoffe ed hanno ricordato insieme il passato, quando lei lavorava al mercato di Campo dei fiori: “In fondo sono rimasta un a “stracciarola di Campo Dei Fiori“ ha esordito la zia più amata d’Italia, accompagnando il tutto con delle emoticon che sorridono. “Che bello ridere Malgi, le nostre belle risate sono carezze al cuore“ ha concluso, ricordando il suo primo lavoro, e la replica del paroliere di Mina non è di certo tardata ad arrivare.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier, l’abbraccio più bello con Nicola Carraro: “Tornato a casa l’amore mio”

“Noi ridiamo sempre anche per delle cose semplici” ha replicato Cristiano Malgioglio su Instagram. “Perché la vita è meravigliosa” ha aggiunto per poi spostare l’attenzione alle numerose stoffe che la Venier gli ha regalato. “La mia sarta si è messa a gridare appena le ho portato tutte queste paillettes, perché porella non sa da che parte cominciare” ha dichiarato. “E poi hai aggiunto: ma non doveva vestirsi da uomo? ma mi sa che lei è proprio strano!” ha concluso ironico. “Non ha tutti i torti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier e Cristiano Malgioglio con questa simpatica clip, in cui ricordano anche il primo lavoro della conduttrice di Domenica In, hanno strappato un sorriso a tutti gli utenti della rete e non sono di certo mancati i commenti di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che divertiti hanno apprezzato il siparietto offerto dai due su Instagram.