Make up tutorial: un trucco pazzesco adatto per le calde serate estive!

Voglia di serate estive e di uscite? Un make up tutorial per realizzare un trucco adatto per una serata estiva calda. Leggi l’articolo per scoprirne di più.

Un make up esplosivo adatto a colorare e riempire le nostre serate estive. Punto di forza? Sicuramente lo sguardo magnetico e gli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell’anima, dicevano. Oggi infatti vi vogliamo mostrare, grazie alla nostra make up artist un trucco da sera molto pratico e veloce da realizzare.

Truccarsi per un evento serale mondano sembra infatti molto complicato ed impegnativo. In realtà seguendo alcune semplici regole e sapendo utilizzare bene le tonalità giuste per la nostra carnagione e per il colore dei nostri occhi non è poi così arduo realizzare un make up adeguato all’occasione. Vediamo insieme tutti i passaggi da fare.

Make up da sera: tutti i passaggi per ricrearlo

Insieme alla nostra make up artist, Giulia Mason, questa settimana abbiamo realizzato un trucco adatto per le serate estive (anche se dobbiamo rimanere in casa, non significa che non dobbiamo farci belle). Si tratta di un make up dalle tonalità intense per essere immediatamente al centro dell’attenzione.

LEGGI ANCHE –> Vuoi un makeup estivo colorato? Ecco gli imperdibili prodotti per occhi, viso e labbra

Per realizzare questo make up, la nostra Giulia dopo aver applicato un primer occhi per rendere più intensa la pigmentazione degli ombretti. Gli ombretti utilizzati sono quelli di morphe in colorazione mattone e successivamente nero e argento. Dopo aver uniformato il tutto, Giulia ha steso il fondotinta di Fenty Beauty. Alla fine per rendere il tutto più omogeneo la make uP artist ha aggiunto bronzer, illuminante e tinta labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da . (@chedonna.it)

Ecco il dettaglio dei prodotti utilizzati da Giulia, semplici da trovare per poter replicare a casa:

✓PRIMER OCCHI: @plouise_makeup_academy

✓PALETTE: morphe x jamescharles by @morphe

✓CIGLIA FINTE: rich AF by @tattilashes

✓FONDOTINTA: eazy drop by @fentybeauty

✓CORRETTORE: oh my love @cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: polvere libera by @hudabeauty

✓SOPRACCIGLIA: dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: blushbabe by @mac

✓ILLUMINANTE: strobe fusion by @wycon

✓TINTA LABBRA: “commando”by @kyliecosmetics