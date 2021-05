Flora Canto, avete mai visto la mamma? È bellissima e sembra sua sorella

Avete mai visto la mamma di Flora Canto? E’ bellissima e sembra la sorella della compagna di Enrico Brignano, incinta del secondo figlio.

Flora Canto è assolutamente bellissima, ma la compagna di Enrico Brignano ha stupito tutti pubblicando una foto in cui sorride accanto alla mamma, altrettanto bellissima. Sorridente e felici, Flora Canto e la mamma, più che madre e figlia sembrano due sorelle. La Canto che, tra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta, su Instagram, ha pubblicato alcune foto in cui si mostra insieme a mamma Marilena che sembra la sorella maggiore.

Foto naturali che mostrano come la bellezza faccia parte delle donne della famiglia Canto. Curiosi di vedere la foto? Vi accontentiamo subito.

Flora Canto, la foto con mamma Marilena fa impazzire tutti

Flora Canto e mamma Marilena conquistano tutti. Belle e sorridenti, la compagna di Enrico Brignano hanno trascorso insieme il giorno della Festa della mamma regalando ai fans la foto che vedete qui in alto.

“Auguri a noi mamme,donne e spesso supereroi con una forza tale che ci permette di fare di tutto e di più, anche contemporaneamente perché il loro amore ed il loro sorriso sono la nostra fonte di energia! Auguri a chi, come me è mamma ma ha ancora la fortuna di essere figlia.. figlia di una mamma meravigliosa come la mia. Auguri mamme”, ha scritto la Canto su Instagram.



La somiglianza tra la compagna di Enrico Brignano e la mamma ha lasciato di stucco i fans dell’attrice che si sono complimentati con lei per la bellezza di mamma Marilena. “Bellissima mamma, sembrate sorelle”, ha scritto una fan. E ancora: “Stupende entrambe”, “Ora ho capito da dove arriva tutta la tua bellezza!!!! Auguri a te, mamma FLORA e alla tua bellissima mamma”, “Non so quanti anni abbia tua madre, ma sembra tua sorella”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Nella foto con la mamma, la Canto è raggiante e mostra il pancione. La compagna di Enrico Brignano, infatti, è incinta del secondo figlio che si chiamerà Niccolò. “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò“, ha raccontato Flora al settimanale Confidenze.