Finestre aperte e niente mosche, ecco l’astuzia che non le fa entrare in casa

Con il caldo arrivano le mosche, un vero incubo, ma questa internauta sembra aver trovato una soluzione incredibile al problema. Davvero geniale!

Questa donna ha escogitato un rimedio favoloso ed estremamente economico per impedire alle mosche di entrare in casa. Provare per credere.

Repellente per le mosche, una trovata geniale

Le mosche sono l’aspetto negativo legato all’arrivo delle belle giornate, amiamo il tepore nell’aria, tenere le finestre aperte ma sfortunatamente senza impedimenti all’ingresso gli insetti entrano indisturbati e invadono i nostri spazi con ronzii e svolazzamenti vari. Per goderti i tuoi spazi senza doverti preoccupare delle mosche abbiamo un astuzia che dovresti assolutamente provare. Una donna ha provato questo trucco ingegnoso e lo ha condiviso perché funziona davvero.

Quante volte hai evitato di aprire le finestre per non far entrare le mosche? Sei stata perfino costretta a morire di caldo pur di evitare che questi ospiti indesiderati invadessero i tuoi spazi. Da oggi puoi dire addio alla sofferenza. Abbiamo scoperto un trucco che ti permetterà di aprire tutte le finestre che vuoi senza doverti preoccupare delle mosche.

L’astuzia che stiamo per rivelarvi è un’invenzione di Alison Turnball Halliday, una donna come tante altre ed è stata diffusa dal Dailystar.

Il trucco che impedisce alla mosche di entrare è davvero semplicissimo. Basta posizionare un sacchetto pieno di acqua e monetine davanti all’ingresso, e le mosche resteranno alla larga.

L’idea di realizzare questo trucco l’ha avuta dal web: “Ho sentito diverse persone dire che un sacchetto con acqua e monete è utile per impedire alle mosche di entrare in casa e ha deciso di provare questo trucco”, ha scritto.

Alison era incredula ma ha costatato che effettivamente pur tenendo le porte aperte per molte ore al giorno, neanche una mosca vi soggiornava.

Vuoi provare tu stesso? Ti basterà munirti di un sacchetto di plastica trasparente e 5 o 6 monete, riempirlo d’acqua e posizionarlo davanti all’entrata.

Ti stai chiedendo perchè funziona questo strano repellente?

La sua efficacia potrebbe essere legata ad un fenomeno spiegato dalla stessa utente:

“Facendo delle ricerche ho scoperto che i milioni di molecole nell’acqua hanno il loro effetto prisma, e poiché le mosche hanno molti occhi, è come posizionare migliaia di palle sfaccettate che riflettono una luce accecante con colori che le stordiscono”

Diverse persone hanno provato questo trucco e tutte si dicono sodisfatte. Alcune hanno commentato: “Siamo passati dal vivere con centinaia di mosche a vederne una di tanto in tanto”.