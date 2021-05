Fidanzata Damiano dei Maneskin: hai visto il suo spot in TV di questi giorni? È bellissima

La fidanzata di Damiano dei Maneskin è la protagonista di un nuovo spot molto trasmesso in tv. L’avevi mai notata?

Damiano dei Mankeskin di recente è venuto allo scoperto. Il leader della band più amata del momento ha confidato di essere felicemente impegnato. La sua anima gemella però non l’ha incontrata di recente, ma i due stanno insieme da ben 4 anni. La notizia, come è facilmente immaginabile, ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. In quanto non si aspettavano minimamente che il loro beniamino avesse una relazione, che durasse poi da così tanto tempo.

Il nome di lei è Giorgia Soleri è probabilmente molti di voi la conoscono già. Il motivo? Giorgia, come rivelato da lei stessa sul suo profilo Instagram, ha preso parte ad un nuovo spot che di recente è molto trasmesso sul piccolo schermo degli italiani. Sicuramente, quindi, facendo zapping l’avrete sicuramente intravista, ma siete riusciti a riconoscerla?

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, è una dei protagonisti del nuovo spot realizzato da Birra Moretti, voi l’avevate mai notata? Il video dello spot, lo trovate in fondo all’articolo.

Lo spot con Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri ha recentemente pubblicato lo spot che la vede protagonista sul suo profilo Instagram perché pare che proprio tutti, inclusi i fan dei Maneskin, l’abbiano notata. Tutti tranne sua madre! Per questo motivo ha deciso di caricare la clip in modo che sua madre potesse finalmente vederla all’opera e chi anche chi come lei non sia riuscito a beccare lo spot in tv possa vederlo.

“A quanto pare avete visto tutti il nuovo spot di Birra Moretti” ha esordito la fidanzata di Damiano dei Maneskin, venuta allo scoperto dopo 4 anni di relazione. “Tranne mia madre, quindi … mamma, questo è per te!” ha aggiunto, invitando sua madre a vedere la clip che la vede protagonista. “Ora l’hai visto anche tu!” ha concluso.

A rispondere al suo post però è stato il brand che ha scelto di averla con sé e stranamente non Damiano, anche se non sorprende più di tanto la sua scelta visto che da sempre si è dimostrato essere molto riservato sulla sua vita privata: “Un brindisi a te, uno alla mamma” ha commentato il noto brand.

Giorgia Soleri e Damiano David, nonostante preferiscano non vivere la loro relazione sotto l’occhio indiscreto dei fan, sembrano essere davvero molto affiatati e siamo sicuri che lui, leader dei Maneskin, abbia apprezzato e non poco di vederla sul piccolo schermo degli italiani, protagonista di un noto spot.