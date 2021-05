Tutti lo stanno utilizzando per avere un corpo perfetto! Eccezionale rimedio naturale

Tutti lo stanno utilizzando per avere un corpo perfetto! L’eccezionale rimedio naturale che sgonfia.

L’estate sta arrivando e la prova costume è vicina, per questo sono moltissime le donne e anche gli uomini che vorrebbero perdere qualche chiletto, sgonfiarsi un poco dalla tanta ritenzione idrica provocata dalla cattive abitudini alimentari e dalla vita sedentaria dell’inverno.

Cambiare stile di vita e di alimentazione sarà senza dubbio un modo ideale per ritrovare la forma fisica e definire la silhouette quel tanto che basta per far cadere un abito in modo migliore o indossare il bikini senza troppi segni sul corpo.

Esiste un rimedio naturale che moltissime donne utilizzano soprattutto con l’inizio della bella stagione che aiuta senza dubbio il corpo a sgonfiarsi e a definirlo eliminando anche quell’antiestetico effetto a buccia d’arancia che un poco di ritenzione di liquido può provocare. La cellulite infatti, quando è leggera, può essere eliminata cambiando stile di vita e utilizzando prodotti dalle proprietà drenanti.

Corpo perfetto: quali sono gli integratori che aiutano a sgonfiare la silhouette

Se vi sentite gonfie e volete definire il vostro corpo per prima cosa dovrete riguardare la vostra alimentazione, evitando tutti i cibi raffinati, industriali, pieni di zuccheri e soprattutto sale e il cibo spazzatura in generale.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata e bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno sarà un valido aiuto per perdere i liquidi in eccesso e sgonfiare mani, gambe e fianchi. L’attività fisica sarà importantissima e anche una passeggiata a passo sostenuto compiuta ogni giorno non tarderà a regalare risultati visibili.

Possono essere assunti anche dei rimedi naturali che aiutano a drenare e questi debbono essere sempre consigliati e assunti sotto l’attento occhio del proprio medico curante o del farmacista.

I migliori rimedi naturali che si possono assumere sotto forma di estratto secco o gocce sono:

linfa di betulla

pilosella

tarassaco

centella asiatica

gambo d’ananas

il tè verde

Corpo perfetto: l’eccezionale rimedio naturale che tutti stanno utilizzando per drenare e sgonfiare

Il rimedio naturale e trattamento di bellezza che moltissime donne utilizzano ogni giorno per combattere la cellulite e la ritenzione idrica è lo scrub al caffè! Scopriamo come prepararne uno in modo semplice e veloce, da utilizzare comodamente in doccia e che regalerà risultati sorprendenti.

La ricetta che vi proponiamo è quella creata dalla naturopata e beauty blogger Martina Rodini!

Non vi resta che seguire il video tutorial passo dopo passo per prendervi cura del vostro corpo prima dell’estate!