Ti vedi davvero per quello che sei? Ecco la risposta delle stelle.

Ognuno di noi tende a percepirsi in modo diverso da come è di solito. Ciò implica una conoscenza di fondo che varia in base al senso di realtà che si è in grado di mettere in atto in questo processo. Senso di realtà che a volte è davvero importante per prendere le giuste decisioni riguardo la propria vita. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono i segni di cui fidarsi, scopriremo quali sono quelli che sanno guardarsi per come sono realmente.

Ariete – Non molto

Nonostante la tua energia scalpitante, hai un’immagine di te per certi versi errata. Spesso tendi infatti a confondere la tua voglia di fare con una forza della quale non disponi a pieno e che in tanti casi può portarti fuori strada. Accettare i tuoi punti deboli e ridimensionare almeno un po’ ciò che pensi di te, potrebbe aiutarti ad ottenere dalla vita dei risultati più in linea con ciò che desideri.

Toro – Solo quando sei alle strette

La tua intraprendenza e la voglia di fare ti spingono ad avere un’immagine di te che varia in base alle situazioni. Ti trovi infatti a considerarti spesso adatta a cose che in realtà non fanno per te. Solo quando sei messa alle strette finisci per ammettere chi sei e di cosa hai bisogno, tornando al presente e ottenendo così feedback sicuramente migliori.

Gemelli – Non sempre

La tua capacità di vederti per quella che sei tende a variare di giorno in giorno. In alcuni casi sei molto presente e consapevole. In altri, invece, finisci per il vederti in modo del tutto diverso. Inutile dire che la praticità è sempre la miglior strada nonchè quella in grado di offrirti situazioni più semplici da vivere.

Cancro – Per niente

Si potrebbe dire che il tuo senso della realtà sia quasi del tutto assente. Quando pensi a te stessa ti vedi infatti molto diversa da come sei nella realtà. Un aspetto che ti porta spesso e volentieri e prendere decisioni sbagliate e a pentirti quando è ormai troppo tardi.

Leone – Giusto un po’

Per certi versi sembri una persona pienamente consapevole di limiti e risorse. D’altro canto, però, quando ti trovi a dover prendere delle decisioni, finisci quasi sempre con il sopravvalutare le tue capacità. E sebbene con un po’ di fatica tu riesca sempre ad uscire da eventuali problemi, a volte la cosa ti stanca parecchio.

Vergine – Quasi mai

Essere obiettiva su te stessa non rientra tra le tue qualità principali. Per questo motivo, davanti a delle decisioni importanti ti trovi quasi sempre a dover scegliere cosa fare con estrema calma. Unico modo per non correre il rischio si fare il così detto passo più lungo della gamba.

Bilancia – Abbastanza

Di te hai una visione d’insieme abbastanza in linea con la realtà. Ciò ti porta a sapere sempre come agire e a non restare sorpresa da te stessa. Certo, ci sono sempre situazioni particolari in cui tendi a perdere di vista qualche tuo limite. Tutto sommato, però, si tratta di casi eccezionali e che per tanto non rientrano nella norma.

Scorpione – Assolutamente

Probabilmente, all’interno dell’intero zodiaco, il tuo è il segno maggiormente consapevole di te. Sei infatti in grado di prevedere limiti e risorse e tutto senza mai prenderti in giro. Al massimo, in alcuni casi, si può dire che tendi a sottovalutarti. E ciò ti porta a riuscire con facilità in qualsiasi situazione tu decida di inserirti.

Sagittario – Mai

La percezione che hai di te è così lontana dalla tua realtà da essere quasi un pericolo. Sei infatti una persona che necessita costantemente di supporto e di misurarsi con tutto ciò che la riguarda. In particolare avresti bisogno di approfondire le cose e di imparare ad accettare che non basta pensare di poter riuscire in qualcosa per farcela davvero.

Capricorno – Quasi per nulla

Forse a parole sei brava a far credere di avere la giusta percezione di te. La realtà, però, raccolta ben altro. Sembra infatti che tu non sia sempre in grado di misurarti con quanto ti capita. E questo è un aspetto sul quale dovresti certamente imparare a lavorare.

Acquario – Un po’

Quando vuoi sai comprendere chi sei esattamente e a cosa vai incontro. Ciò nonostante, ogni tanto tendi a perdere di vista le cose lanciandoti in imprese più grandi di te. Imparare a lavorare su questo aspetto potrebbe essere ciò che ti serve per vivere meglio.

Pesci – Per la maggior parte del tempo

Capire chi sei e dove stai andando è qualcosa su cui lavori da un po’. Si può quindi affermare che tu sia una persona in grado di vedersi per quella che è realmente. Forse ogni tanto ti piace fantasticare un po’. Ma la verità è che quando serve sai sempre mettere in campo le tue risorse in modo costruttivo.

Conoscersi a fondo è un buon modo per vivere meglio. E allo stesso tempo lo è capire se si è o meno in grado di farlo. Cosa che si può fare al meglio controllando anche il profilo del proprio ascendente. Solo così infatti si riuscirà ad avere un quadro preciso ed in grado di aiutare a lavorare al meglio su se stessi.