Tommaso Zorzi contro Angela Melillo all’Isola: naufraga con le spalle al muro

Tommaso Zorzi contro Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021: l’opinionista mette con le spalle al muro la naufraga. La reazione di Ilary Blasi.

Tommaso Zorzi punta il dito contro Angela Melillo, rea di non prendere una posizione. Ilary Blasi ha aperto la sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 salutando i suoi opinionisti, compresa Iva Zanicchi che, superato il problema alla mano morsa da una vespa, è tornata in studio per commentasre le avventure dei naufraghi insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi ha invitato Francesca Lodo e Andrea Cerioli a confrontarsi dopo la lite che hanno avuto negli scorsi giorni. I due naufraghi si sono nominati a vicenda e, durante una discussione animata, sono volate parole grosse. La conduttrice chiama così in causa Angela Melillo chiedendole perchè non abbia preso posizione. La risposta della Melillo scatena la reazione di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi attacca Angela Melillo: “

Francesca Lodo ha nominato Andrea Cerioli perchè è stanca di sentir parlare di cibo mentre Cerioli ha nominato la Lodo perchè “tende sempre a non esporsi e a non prendere una posizione”. Ilary Blasi stuzzica Angela Melillo chiedendole un parere sulla lite tra Francesca Lodo e Andrea Curcio. “Anche se non ti vuoi impicciare, da che parte stai?”, è stata la domanda provocatoria della Blasi.

“Non è vero che non mi voglio impicciare e che non le sono stata vicina. In questo loro diverbio, si prova ad entrare cercando di calmare le acque, ma loro due, a prescindere dalle varie motivazioni che hanno dato nel nominarsi, credo che siano due caratteri diversi”, risponde la Melillo.

“Io sono molto amica di Francesca per cui comprendo il suo modo di fare e di essere perchè è molto vicino a me, ma non giudico Andrea”, dice ancora la Melillo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

“Credo che Francesca sia uscita questa settimana. Mi sei piaciuta molto, hai preso una posizione e non mi sono piaciuti i modi che Andrea ha usato con te perchè credo che se qualcuno si fosse rivolto alla sua fidanzata con quei modi gli sarebbero girate le pal*e”, è il parere di Zorzi che, poi, punzecchia la Melillo.

“Voi eravate parte di questa unitissima, sporca cinquina che, però, viene meno quando uno di questi membri viene attaccato perchè quando si trattava del branco contro uno eravate tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Quando, invece, si tratta di difendere un membro da un altro attacco, per non sporcarvi tra di voi, l’alleanza viene meno. E’ vero che le sarai stata vicina, ma dopo 16 puntate, serve che uno si alzi e dica ‘hai rotto le pal*e, stai nel tuo”, dice ancora Tommaso.

“Non è andata così”, ribatte la Melillo. “Abbiamo visto un tuo confessionale in cui dici chiaramente che non ti vuoi impicciare”, dice ancora Zorzi. “E’ quello che le ho detto anch’io“, conclude Ilary Blasi.