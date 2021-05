Come andrà la tua estate (ed i tuoi flirt)? Scopriamolo grazie al test dell’abito preferito: qual è quello che ti piace più di tutti?

L’abito non fa il monaco, vero? Bene, nel caso di questo test la risposta è sì!

Gli abiti sono una componente fondamentale della nostra vita (sono decisamente importanti) ed anche la tipologia che scegliamo può svelare molto su di noi.

Il test di oggi è curioso di conoscere che cosa farai questa estate e, per questo motivo, ti propone la scelta tra diversi vestiti.

Quale sarà il tuo preferito? Che cosa rivelerà della tua estate? Scopriamolo subito.

Test dell’abito preferito: scegli un vestito e scopriamo come andrà la tua estate

Inutile sottolineare che stiamo tutti aspettando il ritorno dell’estate.

Mai come quest’anno, infatti, la possibilità di uscire di casa ed avere tempo da passare con gli amici, all’aria aperta, ci sembra un regalo veramente grande.

Ecco, quindi, che iniziano già ad arrivare i problemi: “Ma cosa mi metto?”

Scegliere un outfit non ha solo a che vedere con lo stile e con le nostre preferenze in fatto di gusti ma svela anche molto della nostra personalità.

Con il test dell’abito preferito di oggi, quindi, puntiamo a capire come andrà la tua estate: pronta a rivelarlo?

Ti basterà semplicemente scegliere uno degli abiti proposti qui sopra e leggere il responso: non preoccuparti, non devi scegliere velocemente!

Valuta quale ti piace di più con calma e fai una scelta di cui sei sicura.

In ogni caso, ci teniamo a ricordarti che questi test, anche se realizzati su base statistica, non sono altro che un modo per divertirsi.

Servono a passare il tempo e a prendersi una pausa durante la tua giornata!

Il responso del test dei vestiti: ecco come andrà la tua estate

Hai scelto il tuo abito preferito? Scopriamo subito che cosa significa per i tuoi flirt estivi!

Hai scelto il primo abito: hai decisamente voglia di fare festa e scatenarti, la tua estate sarà sicuramente piena di eventi!

Hai sofferto particolarmente queste nuove chiusure e non vedi l’ora di divertirti con gli amici: di certo non hai voglia di oziare o prendertela “comoda”!

Con ogni probabilità, se sei single, potresti incontrare qualcuno di nuovo e giocare un po’: questa estate si preannuncia piena di sorprese!

Hai scelto il secondo abito : quest’estate vuoi assolutamente riappropriarti dei tuoi spazi . Non sei di certo una persona che passa inosservata e non rinuncerai a divertimenti , aperitivi e feste (quando potrai).

Di certo, però, non hai intenzione di farti vedere “sciatta” o poco attraente.

Dobbiamo essere sinceri: c’è poca probabilità di incontrare la persona dei tuoi sogni ma se ti piace qualcuno… lo conquisterai!

Sei decisamente aperta a tutte le possibilità e non ti preoccuperai di essere completamente “preparata“, anzi!

Conquisterai tutti con la tua spontaneità.

