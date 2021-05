Ricordate la figlia di Antonella Clerici? Oggi Maelle è cresciuta ed è bellissima

Ricordate la figlia di Antonella Clerici? Oggi Maelle ha 12 anni, ha i capelli ricci come la mamma ed è assolutamente bellissima.

La bambina che vedete nella foto è la piccola Maelle, la figlia di Antonella Clerici che oggi è cresciuta mantenendo lo stesso sorriso e la voglia di vivere. Maelle è nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione con Antonella Clerici e Eddy Mertens.

La conduttrice ha desiderato tanto la figlia Maelle a cui, da quando è nata, si è dedicata totalmente. Maelle, oggi, ha dodici anni. E’ una piccola donna e ha una grande passione per la cucina. Le torte che la Clerici condivide spesso sui social, infatti, sono opera di Maelle che, fisicamente, non è bionda come la mamma, ma è bellissima esattamente come lei.

Maelle, ecco come è diventata la figlia di Antonella Clerici

Mamma Antonella Clerici e Maelle nella foto che vedete qui in alto scattata in occasione del dodicesimo compleanno della figlia. Bellissime e felicissime, Antonella Clerici e Maelle hanno festeggiato insieme il dodicesimo compleanno. Per l’occasione, la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” che ha ritrovato una grande amica, pubblicando la foto che vedete qui in alto, ha scritto:

“Auguri amore mio grande. Cresci troppo in fretta… già 12 anni❤️ Sembra ieri… Eppure… sei speciale, generosa, simpatica e timida, ma è il cuore di mamma che parla”.



In occasione della festa della mamma, poi, Antonella Clerici che si è concessa un weekend in famiglia in Liguria assaporando il mare, ha pubblicato un primo piano della figlia Maelle a cui ha dedicato delle splendide parole d’amore.

“Ti ho tanto desiderata, sono stata fortunata ad averti cosi come sei. Peccato tu non abbia potuto conoscere la mia mamma ( la tua nonna)❤️. Sei il mio sole, la mia vita. Oggi ti sei svegliata, mi hai fatto gli auguri e adesso stai preparando una torta PER la mia festa😀 Auguri a tutte le mamme e a tutte le donne che hanno creato la loro famiglia del cuore”, ha scritto mamma Antonella, follemente innamorata della sua Maelle che è ormai diventata una piccola donna.



Bella e solare, Maelle è il regalo più bello che la vita ha fatto ad Antonella Clerici.