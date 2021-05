Abbiamo cinque giochi da proporre a te ed al tuo partner: ecco come baciare bene, divertirsi e ravvivare la vostra coppia!

I baci sono quasi un “biglietto da visita” quando vi conoscete ancora poco. Saperlo fare bene, infatti, ci assicura un certo “potere” sull’altro!

Quante volte ti è capitato di rifiutare qualcuno perché i suoi baci… non erano il top?

Bene, dopo aver trovato il tuo compagno grazie anche alla chimica instauratasi tra le vostre labbra, è giunta l’ora di scoprire… cosa fare per baciarlo al meglio!

Ecco cinque giochi da provare insieme.

Come baciare bene: ecco cinque giochi da provare per migliorare la vostra intesa

Ma come si fa a baciare bene? Certo, ci vuole intesa e passione, quello è indubbio, ma ci vuole anche tanto, tantissimo allenamento.

Generalmente questo non è un problema: baciare è una delle attività preferite da tutti (e qui, infatti, ti abbiamo svelato tutto quello che devi sapere per dare il bacio perfetto).

Se, però, baciare è divertente questo non vuol dire che tu abbia sempre e comunque voglia di darti da fare.

Avere una relazione lunga, infatti, vuol dire anche sottostare ad una serie di altalenamenti del desiderio che possono tradursi, poi, in problemi non da poco.

Se ti rendi conto che tu ed il tuo partner vi baciate sempre meno o che sta iniziando a mancare questo passaggio fondamentale, abbiamo pensato di proporti cinque giochi da fare insieme.

Pronti a provare?

i “cinque minuti” : pronti, partenza, via! Avete solo cinque minuti per farvi baciare dove volete e come volete. Questa versione meno lunga dei “ sette minuti in paradiso “, serve in realtà a trovare una nuova connessione tra di voi.

Avete a disposizione quanti turni volete e, ovviamente, potete rifiutarvi di fare qualcosa se non volete.

L’idea è quella di chiedere azioni estremamente specifiche al partner, in modo da conoscervi meglio e capire davvero cosa piace all’altro: poi, potete mettere tutto in atto… ma solo per cinque minuti !

il ghiacciolo: con l'arrivo del caldo, il ghiaccio la farà da padrone nelle nostre giornate. Ecco, quindi, che potete introdurlo nei vostri baci, con un gioco decisamente divertente (e sensuale, non preoccupatevi).

Prendete un ghiacciolo e tenetelo in bocca prima di baciarvi.

Ora, cercando di evitare gli incidenti (ma sappiamo tutti che accadranno), provate a passarvelo e non smettete di baciarvi fino a quando non si sarà completamente sciolto!

il gioco del cibo : per il gioco del cibo , invece, prendete spunto da uno dei giochi “intimi” più sensuali di sempre.

Scegliete un cibo che piace a voi ed al vostro partner (ovviamente) e create un “percorso” sul vostro corpo.

Il partner dovrà seguire alla lettera il percorso stabilito , senza deviare mai e senza poter far altro che mangiare il cibo.

Il risultato? Una sensualissima “caccia” al tesoro!

il gioco del cibo : per il gioco del cibo , invece, prendete spunto da uno dei giochi "intimi" più sensuali di sempre.
Scegliete un cibo che piace a voi ed al vostro partner (ovviamente) e create un "percorso" sul vostro corpo.
Il partner dovrà seguire alla lettera il percorso stabilito , senza deviare mai e senza poter far altro che mangiare il cibo.
Il risultato? Una sensualissima "caccia" al tesoro!

Ricordate che, in qualità di veri e propri adolescenti , non avete assolutamente la possibilità di andare oltre qualche bacio .

Le regole sono chiare: potete baciarvi per ore ma non potete fare nulla: quanto tempo resisterete?

i liceali : noi te lo avevamo già suggerito qui. Un appuntamento da liceali è perfetto per ritrovare la passione quando siete troppo immersi nella routine !
Ricordate che, in qualità di veri e propri adolescenti , non avete assolutamente la possibilità di andare oltre qualche bacio .
Le regole sono chiare: potete baciarvi per ore ma non potete fare nulla: quanto tempo resisterete?

Come vorreste essere baciati? Cosa vi piace (e cosa no?). Mettete tutte le vostre idee per iscritto e comunicatevele: magari tramite bigliettino o come messaggio hot su WhatsApp!

Insomma, cercate di essere il più onesti possibile: per baciare bene dovete essere semplicemente… contenti di farlo!

Ora che sapete quali giochi provare con il partner non ci spieghiamo proprio cosa state facendo ancora di fronte allo schermo.

Correte a baciarvi!