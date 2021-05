La torta caprese, un classico della pasticceria presentato oggi in una versione leggera, a basso contenuto di carboidrati e al cioccolato fondente.

La Torta caprese al cioccolato fondente, la versione low carb e senza lattosio perfetta da preparare per tutta la famiglia, anche per chi ama avere sempre un occhio alla linea e alla salute. Scopriamo come prepararla.

Torta Caprese al cioccolato fondente: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta della torta caprese al cioccolato fondente è nata dalla maestria della food blogger della pagina Instagram food_n_goodlife che ce la presenta in modo davvero invitante:

“La torta caprese al cioccolato è un grande classico, uno dei dolci più conosciuti e apprezzati in Italia e non solo. È un dessert ideale come fine pasto, soprattutto se accompagnato da panna fresca montata o del gelato alla vaniglia o alla panna.

Questo dolce a base di mandorle e cioccolato fondente è naturalmente senza glutine perché contiene solo la farina di mandorle. È senza lattosio perché nella mia ricetta useremo il burro ghee, che grazie al metodo di preparazione viene privato della quota di lattosio.

Questa ricetta è perfettamente in linea con un’alimentazione Paleo, per chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati e se usiamo come dolcificante l’eritritolo è adatta anche a chi segue una dieta Chetogenica.

Non ci resta che assaggiare questa golosa torta caprese! Vediamo subito quali sono gli ingredienti per prepararla”

Ingredienti

“Per uno stampo da 22

•180 g. di farina di mandorle

•155 g. di cioccolato fondente dal 72% in su

•175 g. di burro ghee

•5 uova grandi biologiche

•110 g. Di zucchero di cocco

•35 g. Di miele biologico

•mezza fialetta di aroma mandorla

•2 cucchiaini di cremor tartaro

•un pizzico di sale marino integrale

•burro ghee e cacao amaro per lo stampo”

Procedimento

“1)Accendiamo il forno a 170° statico

2)sciogliamo il burro ghee e il cioccolato fondente a bagnomaria, aggiungiamo lo zucchero di cocco, amalgamiamo e lasciamo intiepidire;

3)nel frattempo imburriamo lo stampo con burro ghee e cacao amaro, in alternativa rivestiamolo di carta forno.

4)Quando il cioccolato sarà tiepido potremo aggiungere il miele, il pizzico di sale, l’essenza di mandorla e la farina di mandorle, dopodiché uniamo le uova una alla volta;

5)aggiungiamo il cremor tartaro, amalgamiamo bene il composto, versiamo nello stampo e inforniamo per circa 20/25 minuti;

6)ogni forno è diverso per questo facciamo sempre la prova stecchino e se ne esce pulito è pronta, possiamo sfornare la torta caprese al cioccolato fondente, altrimenti continuiamo la cottura ancora per qualche minuto;

7)lasciamo raffreddare e decoriamo a piacere.

CONSIGLI UTILI

•Potete sostituire il burro ghee con burro di cocco.

•Chi segue una dieta Chetogenica o vuole abbassare le calorie può sostituire lo zucchero di cocco e il miele con eritritolo.

•Lo stampo perfetto per questa torta è quello in alluminio usato per la pastiera napoletana.

•Se abbiamo tempo montiamo gli albumi a neve, verrà ancora più buona.

Grazie e good life da Mary”

