Test: cosa vedi sotto le righe? La tua risposta ti apre gli occhi sul tuo inconscio

Osserva l’immagine del test di oggi. Quello che vedi nascosto nell’immagine rivela cosa nasconde il tuo subconscio.

Oggi abbiamo scelto per te un test di personalità che ti aiuterà a capire meglio te stesso e a tirare fuori aspetti della tua personalità che ti faranno aprire gli occhi su chi sei veramente.

Test: dimmi cosa vedi nell’immagine e ti dirò chi sei veramente

Vuoi scoprire qualcosa in più su te stesso? Guarda l’immagine attentamente, tra queste fasce di diverso colore che apparentemente sembrano non nascondere nulla, potresti notare molto di più. Molti utenti guardando con occhio attento hanno notato delle balene o delle piante, qualcuno ha visto un animale, ma c’è anche chi non ha visto altro che strisce e anche questo racconta qualcosa di te.

Tu cosa hai visto nell’immagine? Balene, piante o semplicemente niente? Se hai percepito una delle tre cose che ti abbiamo appena menzionato scopri cosa rivelano di te.

Risultato del test:

Se hai visto delle balene:

Se tra le righe hai notato delle balene significa che alcune paure continuano ad attanagliare la tua vita e continueranno a farlo fino a che non ti deciderai ad affrontarle. Hai la sensazione di pericolo costante, senti che una minaccia incombe su di te e questa sensazione latente ti ostacola nella vita. È importante prendere coscienza di queste paure profonde e radicate ed affrontarle, anche se è un processo che ti genera frustrazione devi farlo per vivere bene a lungo termine.

Se hai visto delle piante

Se tra le righe dell’immagine hai percepito la presenza di alcune piante o della vegetazione, significa che sei una persona solare, ottimista e positiva. Sei una persona che vede opportunità ovunque, anche nelle difficoltà e questo apporta un valore aggiunto alla tua vita. Il tuo ottimismo è contagioso ed è un bene raro, coltivalo ogni giorno, fai in modo che questo incanto non si spezzi mai, continua a lavorare e a cercare di ottenere quello che ti rende felice nella vita e usa questa positività soprattutto per superare le avversità della vita.

Se non hai visto niente

Se hai guardato tra le righe più di una volta senza scorgere nulla, significa che sei una persona la cui mente domina la ragione. La tua coscienza gioca un ruolo importante soprattutto quando devi prendere delle decisioni particolarmente importanti. Ma esiste anche un rovescio della medaglia, per te comprendere appieno gli altri è molto difficile. Dovresti imparare a dominare i tuoi pensieri e a spegnere la mente ogni tanto, questo ti permetterà di avere una visione migliore di tutto quello che accade nella tua vita.

Ti è piaciuto il test? Ne abbiamo tantissimi altri per te , per allietarti, conoscere meglio te stesso e anche per tenere attivo il tuo cervello. Sembrano test banali ma in realtà sono di grande aiuto. Spesso ci serve un imput per condurre un analisi introspettiva, ma questa analisi è molto importante e dovremmo farla regolarmente per fare il punto della situazione e chi siamo e cosa vogliamo veramente in questo momento della vita in modo da sapere in quale direzione andare per sentirci felici.