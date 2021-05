Test: quanti delfini vedi in questa immagine? Vediamo se vinci la sfida

Il test di immagine di oggi è un test che metterà alla prova il tuo senso di osservazione. La nuova sfida è indicare il numero esatto dei delfini nell’immagine.

Ecco una nuova sfida da cogliere per divertirsi e contemporaneamente allenare il nostro cervello ad essere pimpante, veloce e concentrato. Allenati a restare focalizzato sui dettagli. Anche se il test può sembrarti particolarmente semplice, ricorda che l’apparenza inganna e non sempre le cose sono come appaiono.

Test immagine: quanti delfini sono in totale?

Anche questo test è stato selezionato in base al successo riscosso sui social. Gli utenti si sono divertiti a farlo e molti hanno dato la risposta sbagliata, quindi concentrati. Se desideri trovare tutti i delfini dovrai osservare molto bene l’immagine dato che questi mammiferi si sono perfettamente mimetizzati nell”illustrazione.

Oggi non avrai un limite temporale per fornire la tua risposta, sei pronto per metterti alla prova?

Come avrai capito dovrai semplicemente rispondere ad un’unica domanda: “quanti sono i delfini che vedi in questa immagine?”

Per fornire la risposta giusta dovrai acutizzare la tua vista e attenzione ai dettagli, sai che ci piacciono particolarmente i tranelli.

Hai contato bene? Se sei pronto a fornire la tua risposta fallo ora e controlla se hai fornito la risposta esatta.

LEGGI ANCHE —> Test di logica: riesci a trovare tutti gli errori di questa immagine in 10 secondi?

Soluzione del test

Se sei arrivato a questo punto è perchè avrai gia finito di contare attentamente tutti i delfini e sicuro di non essertene fatto sfuggire nessuno hai individuato il numero richiesto.

Allora quanti sono secondo i tuoi conti i delfini nell’immagine?

Ecco la risposta esatta:

I delfini sono esattamente 17, li avevi trovati tutti? Se la tua risposta è si allora sei davvero un acuto osservatore, complimenti hai una vista da falco.

Se non hai fornito il numero esatto mi dispiace, non hai vinto la sfida e non sei il solo. Dovresti esercitarti con altri test del genere.