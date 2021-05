Sei finalmente riuscita a conquistare il ragazzo dei tuoi sogni? Oppure, semplicemente hai questo problema con il tuo fidanzato ma non sai come affrontarlo? Oggi scopriamo che cosa fare se lui bacia male!

Baciare è una delle attività più belle del mondo, vero?

Ovviamente sì a meno che, purtroppo per te, tu non ti trovi a confrontarti con qualcuno… che non sa farlo!

Anche se sembra naturale, infatti, baciare può essere un gradino quasi insormontabile per alcune persone.

Cosa puoi fare, però, quando hai a che fare con una persona che non sa dove mettere… la lingua?

Scopriamo insieme cinque consigli per far migliorare (si spera concretamente) la situazione: ecco quali sono!

Cosa fare se lui bacia male: cinque consigli pratici per cinque casi specifici

Finalmente stai per baciare il ragazzo dei tuoi sogni: il tuo rossetto è perfetto, l’atmosfera è quella giusta, tu non stai più nella pelle.

Fermi tutti, suono di puntine che stridono sul disco, brusco ritorno alla realtà: il tuo lui non sa veramente baciare.

Capita molto più di quanto tu possa immaginare di trovarti ad avere a che fare con una persona che, purtroppo, non sa proprio baciare.

Magari, poi, obnubilata dall’amore e dalle sue tante altre qualità hai continuato la frequentazione ed adesso ti ritrovi con un fidanzato che ti bacia male!

LEGGI ANCHE –> Baciare: tutto quello che devi ancora sapere per dare il bacio perfetto

Aiuto, che cosa puoi fare?

Tranquilla, non preoccuparti: nessuno dice che ti devi rassegnare ad una vita di morsi dati male, lingue che si scontrano e brusche “immersioni“.

Ecco i nostri cinque consigli per “sistemare” i baci di qualcuno che non ha proprio idea di come fare a seconda dei casi: pronta a diventare una vera e propria insegnante?

lui non muove la lingua : non c’è niente di peggio che baciare qualcuno e sentire che… non muove per niente la lingua!

Ma cosa pensa di fare, effettivamente ? La tua unica opzione, a questo punto, è quella di darti da fare in primis , sperando che capisca cosa deve fare!

Tenta fare movimenti piccoli , senza caricarti di tutta la responsabilità e cerca di “stimolarlo”!

: non c’è niente di peggio che baciare qualcuno e sentire che… non muove la lingua! Ma cosa pensa di fare, ? La tua unica opzione, a questo punto, è quella di darti da fare , sperando che capisca cosa deve fare! Tenta fare , di tutta la e cerca di “stimolarlo”! lui non muove… la testa! Un altro tratto comune alle persone che non sanno baciare è la loro completa immobilità anche in tutto il resto del corpo.

Il partner decide che ti vuole baciare e ti “incastra” in una specie di mossa di sumo, nel quale ti tiene la testa ferma e rimane fermo anche lui.

Prova a tenere le mani sul suo volto e muovere (delicatamente) la sua testa facendogli nel frattempo capire che vuoi muovere anche la tua!

LEGGI ANCHE –> Come dimenticare quel ragazzo con cui non sei mai stata? (Sì, non sei l’unica). Ecco la nostra guida

lui mette il turbo : a volte, invece, capita tutto il contrario. Il tuo partner si muove come un’anguilla sotto shock e tu non sai bene come gestire tutta la sua energia!

In questo caso, sia che sia troppo esagitato “ fisicamente ” sia che si trovi a mulinare la lingua come un pazzo, devi assolutamente “ fermarlo “!

Appena inizia a muoversi velocemente, quindi, distaccati dal bacio e ricomincia ogni volta, sempre lentamente. Appena riparte a fare l’anguilla , però, fermati di nuovo: prima o poi capirà!

: a volte, invece, capita tutto il contrario. Il tuo partner si muove come e tu non sai bene come gestire tutta la sua energia! In questo caso, sia che sia troppo “ ” sia che si trovi a mulinare la lingua come un pazzo, “ “! Appena inizia a muoversi velocemente, quindi, distaccati dal bacio e ricomincia ogni volta, sempre lentamente. Appena a , però, fermati di nuovo: prima o poi capirà! non sa che esistono le labbra : o meglio, lo sa perché deve aprirle per darti un bacio ma se ne scorda immediatamente!

Se il tuo partner ti bacia con la verve di una lumaca, rimanendo a bocca aperta e senza mai usare le labbra devi assolutamente fare qualcosa.

La tattica più produttiva, al momento, sembra essere quella di concentrarsi principalmente sulle sue , mordendo e stuzzicandolo .

Il resto, poi, dovrebbe venire da sé!

: o meglio, lo sa perché deve aprirle per darti un bacio ma se ne scorda immediatamente! Se il tuo partner ti bacia con la verve di una lumaca, a aperta e senza le labbra devi assolutamente fare qualcosa. La tattica più produttiva, al momento, sembra essere quella di sulle , mordendo e . Il resto, poi, dovrebbe venire da sé! qualsiasi altra situazione: esistono tantissimi altri modi di baciare “male”. Il tuo partner ti morde, non ti morde abbastanza, non è spontaneo, ha “paura” di farti male e via discorrendo: non possiamo di certo elencarli tutti!

Il suggerimento migliore che possiamo darti, quindi, è di parlare direttamente con il tuo lui di cosa succede.

Non si tratta certo di accusarlo di qualcosa o di fargli notare solo che “non ti piace”.

Cerca di introdurre l’argomento parlando di cosa piace a te e di come vorrei poter migliorare i vostri baci: cercate di capire cosa c’è che non va e… esercitatevi tantissimo!

Infine, se tutto fallisce abbiamo un ultimo asso nella manica: potete guardare insieme il film Cry Baby del 1990 con Johnny Depp ed imparare a baciare direttamente da lui.

Ti assicuriamo che imparerete immediatamente!