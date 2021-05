Le coppie che fanno questa cosa geniale insieme sono più felici delle altre

Un recente studio ha svelato la chiave della felicità delle coppie più felici e durature. Fate anche voi questa cosa geniale?

Essere una coppia felice richiede fortuna e impegno. Bisogna intanto trovare la persona giusta, con la quale stiamo bene e bisogna lavorare sulla relazione per renderla migliore e sana, per alimentare la passione che sappiamo bene essere il cemento della coppia e per gestire i litigi in un modo particolare ma scientificamente valido ai fini della serenità della coppia: scopri come litigano le coppie felici.

Vi avevamo già svelato uno dei pilastri delle coppie felici in questo articolo: il vero amore esiste solo per le coppie in grado di fare questo; Oggi vi sveliamo cosa è emerso da un nuovo studio condotto sul benessere della coppia. Si tratta di uno studio americano che sarebbe venuto a capo di un qualcosa che farebbero tutte le coppie molto felici. Sei pronto a seguire le loro orme? Bene, non vi resta che preparare le valigie.

Il segreto delle coppie felici è viaggiare

Lo studio sopra citato è stato condotto da Travel And Leisure e ha concluso che le coppie che viaggiano apportano un valore aggiunto alla loro relazione: la felicità. Ben il 56% delle coppie che hanno l’abitudine di fare dei viaggi insieme, hanno dichiarato che la fiamma del loro amore è solida e viva proprio grazie ai viaggi che spezzano la routine e consolidano la coppia che condivide esperienze e colleziona ricordi.

Questo studio non è il solo ad affermare che viaggiare apporta notevoli benefici alla relazione. Un secondo studio condotto dalla U.S. Travel Association ha concluso che 3 coppie su 4 affermano di avere una vita sessuale attiva ed appagante grazie al viaggio.

Questa notizia non ci giunge nuova, ricordate che vi avevamo raccontato il trucco per ravvivare l’intimità della coppia in una sola notte?

Lo stesso studio sopra citato ha rivelato che le coppie maggiormente insoddisfatte dal punto di vista sessuale sono quelle che non condividono esperienze di viaggi.

Alla base di questi studi c’è una grande verità ampiamente condivisa dagli esperti di relazioni: la chiave della felicità è non piegarsi alla routine. Le coppie felici costruiscono insieme una vita che muta, si evolve, migliora col passare degli anni, che si arricchisce e li arricchisce. Il cambiamento è molto importante, la vita troppo piatta col tempo uccide la coppia perché non è abbastanza stimolante. Immaginate di dover mangiare la stessa cosa ogni giorno, perderebbe il suo gusto. Il cambiamento su base costante e fare le cose insieme, aiuta a scoprire e a volte a riscoprire il partner.

Viaggiare un modo molto semplice ma allo stesso tempo molto produttivo di dare quel tocco di magia alla vita.