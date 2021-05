TG Pettegola, news del 7 maggio: Pierpaolo Pretelli sorprende Giulia Salemi

Il TG Pettegola non poteva non parlare del nuovo numero della romantica storia d’amore nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Il TG Pettegola è sempre pronto ad aggiornarti quotidianamente sulle maggiori notizie legati al gossip e al mondo dello spettacolo. Per questo motivo per noi era impossibile non parlare della romantica storia nata sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

I due purtroppo non riescono a vedersi quanto vorrebbero, ma non per questo il loro legame è meno forte. Tant’è che lui l’ha lasciata senza parole, in senso assolutamente positivo, facendole un’inaspettata sorpresa! Scopriamo insieme che cosa ha fatto l’ex velino moro di Striscia La Notizia.

La top 5 delle news di gossip e spettacolo del TG Pettegola del 7 maggio

Da Giulia Salemi a Giulia De Lellis il passo è breve. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, visibile all’interno del nostro TG Pettegola che trovate in alto, completamente senza trucco. Un gesto importante che sicuramente avrà spronato molto delle sue fedeli sostenitrici.

LEGGI ANCHE –> Awed dimagrito all’Isola dei Famosi: la produzione prende una drastica decisione

Non è sfuggita ai nostri occhi nemmeno Belen Rodriguez che, paparazzata dal settimanale Oggi, ha mostrato al grande pubblico di essere al settimo cielo. Il motivo? E’ riuscita a raggiungere il suo più grande obiettivo. C’è poi Maria De Filippi che è stata protagonista di una clamorosa rivelazione risalente all’attentato subito da lei e Maurizio Costanzo qualche tempo fa.

Infine, ma non per importanza, c’è l’amaro sfogo di Gilles Rocca dopo l’Isola dei Famosi. L’ex concorrente di Ilary Blasi si è scagliato contro gli haters non mandandole di certo a dire e non è mancata nemmeno una frecciatina all’opinionista Tommaso Zorzi.

Sono successe moltissime cose in questi giorni e stasera di sicuro ne accadranno di altre! 🏝 Ci vediamo questa sera su Canale 5 #Isola pic.twitter.com/Tz0jUcekNL — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2021

Il TG Pettegola per oggi finisce qui, ma vi aspettiamo stasera su tutti i nostri profili social per commentare insieme l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.