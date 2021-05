Quale tra queste tre coppie di sembra la più innamorata? Scopri qual è il tuo difetto nelle relazioni grazie al test psicologico sull’amore!

Quante volte hai creduto di trovarti in una relazione bellissima e perfetta per trovarti, poi, improvvisamente… con un pugno di mosche in mano?

Tranquillo, non preoccuparti: potrebbe non essere colpa tua (ehm… più o meno, dai).

Con il test di oggi abbiamo deciso di scoprire perché le tue relazioni vanno sempre male: insomma, un obiettivo per niente ambizioso, vero?

Scopriamo insieme qual è il tuo difetto peggiore quando hai una relazione grazie a questo semplice test: pronto a metterti alla prova?

Test psicologico sull’amore: scegli una coppia e trova il tuo difetto

Guarda attentamente l’immagine qui sopra.

Come potrai vedere ci sono tre coppie in tre posizioni diverse che si trovano sul divano di casa loro.

Poco importa che stiano guardando l’ultimo film di Lars Von Trier o una serie di sfide di cucina su Netflix!

Senza preoccuparti troppo del contesto, scegli la coppia che, fra queste, ti sembra più innamorata.

Assolutamente vietato prendere spunto dal nostro articolo che ti svela lo stato della tua coppia proprio in base a come vi sedete sul divano ed anche cercare di indovinare prima il risultato!

Anche se questi test sono realizzati grazie a dati statistici, ovviamente ci teniamo a ricordarti di non prenderli troppo sul serio.

Si tratta di un test creato per farti divertire ed anche per passare il tempo: insomma, hanno uno scopo prettamente ludico!

Cercare di scoprire il proprio difetto peggiore in una relazione, però, potrebbe essere non solo divertente ma anche utile.

Allora, hai avuto abbastanza tempo per scegliere quale tra queste tre coppie rappresenta, secondo te, quella più innamorata?

I responsi del test: qual è il tuo peggior difetto in una relazione?

Bene, allora cerchiamo di capire subito perché le tue relazioni finiscono sempre (o almeno, qual è il tuo difetto che le fa esplodere).

Hai scelto la coppia che ti sembra più innamorata? Ecco la tua risposta.

Hai scelto la prima coppia: avere una relazione con te vuol dire stare da soli? No, perché la tua scelta sembra comunicare proprio questo.

Va bene, siamo d’accordo: mantenere la propria individualità è necessario e basilare (oltre che uno dei sintomi che qualcosa non va quando, invece, la eliminiamo a favore della coppia).

Però tu esageri! Non vuoi uscire insieme, non vuoi farti vedere dalle famiglie, non vuoi neanche pensare al futuro: ma sei fidanzato oppure… in un programma di protezione testimoni?

Hai scelto la seconda coppia: per te l’amore è qualcosa di fondamentale e, spesso, ti impegni molto per far funzionare le tue relazioni.

Questo non toglie, purtroppo, che a forza di impegnarti tu non rovini poi, irrimediabilmente, il tuo rapporto!

Eh sì: a forza di cercare di “nutrire” la coppia, finisci per commettere l’errore peggiore che puoi fare in una relazione (spoiler: si chiama parentalizing).

Ecco, quindi, che avere una relazione con te si trasforma, molto presto, da una torrida relazione amorosa ad una placida relazione tra due… centenari.

Insomma, va bene adagiarsi sugli allori ma prenditi le tue confidenze con calma!

Hai scelto la terza coppia: dicci la verità. Perché sei fidanzato, al momento? E perché lo sei stato al passato? No, non mentire, la verità è una ed una sola: stavi cercando un po’ di sicurezza ed hai pensato di trovarla… in una relazione!

Se hai scelto questa coppia, infatti, per te è chiaramente più importante avere qualcuno con cui festeggiare i compleanni ed il Capodanno piuttosto che la relazione in sé.

A volte non ti rendi neanche conto di questo “problema” e scegli il partner in maniera del tutto accidentale.

(Ma sempre in modo da evitare di passare anche due minuti da solo).

Le tue relazioni, spesso, finiscono perché ti ritrovi a chiederti: ma chi è questo sconosciuto al quale sono abbracciato sul divano?

Il test psicologico sull’amore ha risolto tutti i tuoi dubbi riguardo i tuoi difetti?

Noi siamo (quasi) sicuri di sì: ora non ti resta che compiere un ultimo passo e chiedere al tuo partner di fare il test… in modo da scoprire qual è il suo difetto peggiore!