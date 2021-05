Si tratta di una delle show-girl più ammirate (e copiate) d’Italia e noi vorremmo vestirci come lei? Partiamo almeno dalle basi: ecco come copiare i reggiseni bralette di Elisabetta Canalis.

“Stai bene anche con il centrino addosso“, commentano sotto una delle foto di Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram.

Effettivamente, ci basta scorrere un po’ il suo profilo per rimanere decisamente abbagliati (ed anche un po’ perplessi: ma come fa Elisabetta ad essere così bella?).

Per copiare il suo look, quindi, è meglio iniziare a prendere ispirazione… dalle basi!

Ecco dove comprare il suo reggiseno ed anche come abbinarlo o copiarlo: Elisabetta, arriviamo!

Reggiseni bralette in pizzo: il modello come Elisabetta Canalis di Intimissimi da copiare immediatamente

“La primavera è ufficialmente arrivata a Milano“, diceva Elisabetta Canalis qualche tempo fa sul suo profilo Instagram.

Se è vero (qui a Roma, nonostante l’inizio di Maggio ancora fa freddo), di certo è arrivata anche l’ora di pensare…a copiare il suo look!

Elisabetta, infatti, è una delle show-girl più amate, ricercate (e copiate, ovviamente) del mondo: impossibile perdersi, quindi, il suo reggiseno bralette che ci ha fatto decisamente girare la testa!

Il reggiseno bralette indossato da Elisabetta Canalis è di Intimissimi e fa parte di una collezione al momento introvabile (accidenti!).

Si tratta, per fortuna, di un modello della collezione Nature’s Desire, ben presente e ancora acquistabile sul sito.

Qui sotto ti abbiamo proposto due delle opzioni più simili: la prima è il reggiseno a balconcino della stessa collezione e colore, che puoi comprare cliccando qui sul sito ufficiale.

La seconda è un bratop sempre di Intimissimi, anche lui della collezione Nature’s Dream che differisce solo nel colore. Lo trovi cliccando su questo link.

Le opzioni di reggiseni bralette per vestirti come Elisabetta Canalis

Se la bralette di Elisabetta Canalis ti piace ma non ti convince fino in fondo, non preoccuparti.

Abbiamo trovato per te altre due opzioni che puoi provare e che, sicuramente, ti conquisteranno!

La prima che ti proponiamo la trovi sul sito di Zalando: si tratta di un reggiseno bralette che trovi in diversi colori, sensualissimo e veramente conveniente.

Lo puoi acquistare cliccando qui!

La seconda opzione, invece, è un reggiseno brassière morbido, realizzato con materiali riciclati, color beige: la trovi cliccando qui.

Perfetto per tutte le amanti dell’ambiente e dei look semplici (ma d’impatto!).

Come indossare la bralette: i consigli e le idee di look

Ma, alla fin fine, come si indossa una bralette? Dopo anni ed anni passati a nascondere le spalline del reggiseno dentro la maglietta, adesso ci sembra veramente un controsenso poter sfoggiare il reggiseno senza problemi, vero?

Ovviamente una bralette è decisamente diversa rispetto ad un reggiseno normale e, proprio per questo, possiamo permetterci di indossarla in molte maniere!

Le bralette sono pensate per molte occasioni diverse: ci sono quelle di tessuti comodi e traspiranti, fatte per rimanere “sotto” la maglietta e quelle che, invece, possono essere sfoggiate.

Che ne dici di usarla “semplicemente” come top? Magari la puoi abbinare ad una gonna lunga e lasciare che sia il tuo stile a parlare per te!

Un’altra opzione è quella di indossare il reggiseno bralette sopra la maglietta.

Meglio scegliere magliette a tinta unita, preferibilmente di colori basic: il risultato è non solo sensuale (ma casto) ma anche incredibilmente alla moda!

Infine, una delle opzioni più classiche, prevede l’utilizzo dei reggiseni bralette come semplici “accessori“.

Puoi indossarli come se fossero una maglietta sotto una giacca elegante (magari di tweed: qui ti abbiamo spiegato come abbinarla) oppure sotto un maglione pesante (o perché no, una felpa: qui ti abbiamo spiegato come renderla sensuale).

Infine puoi anche abbinare la bralette sotto magliette o camicie trasparenti (hai comprato uno dei quattro abiti che devi avere questa estate?).

Insomma, le opzioni sono veramente infinite: quale sarà la tua scelta finale?