Lucia Ocone oggi è un volto famosissimo della comicità teatrale e televisiva italiana, ma non sono in molti a sapere com’era da giovane e come conquistò Gianni Boncompagni.

Come moltissime persone creative si definisce una disordinata senza speranza, una delle sue grandi passioni è il cibo mentre l’altra è certamente far ridere il pubblico.

I suoi amici più fidati sono i suoi amatissimi animali, soprattutto un french bulldog nero protagonista di molte sue fotografie.

La sua carriera l’ha portata a calcare per anni i palcoscenici teatrali e gli studi televisivi, ma non sono in molti a ricordare che, a notarla per primi, furono gli spettatori di Non È La Rai, per i quali Lucia mise in scena i suoi primi siparietti comici e inventò i personaggi – macchietta che poi divennero una cifra stilistica del suo repertorio.

Lucia Ocone da giovane? Una biondina tutto pepe

Tra le ragazze di Non È La Rai si nascondevano nomi destinati a rimanere particolarmente celebri anche decenni dopo. È sicuramente il caso di Ambra Angionlini e di Antonella Elia, ma merita una nota di merito anche Lucia Ocone, che è riuscita a far emergere la propria verve comica in un contesto televisivo in cui le ragazze di Boncompagni finivano per prendersi fin troppo sul serio.

L’autoironia e la simpatia invece sono state le carte che Lucia ha sempre giocato per conquistare gli spettatori e che le furono utilissime anche per guadagnarsi la stima di Gianni Boncompagni, regista della trasmissione, il quale le affidò spazi televisivi sempre più ampi.

Tra le altre cose, Lucia era una delle poche ragazze a scatenare un entusiasmo e una partecipazione reale nelle altre ragazze della trasmissione, che si divertivano moltissimo durante i suoi sketch, come dimostra questo filmato d’annata.

Nello sketch la futura attrice riproponeva un monologo della compianta Anna Marchesini, l’attrice comica del Trio che è sempre stato uno dei punti di riferimento artistici per lei.

Dopo la parentesi Non È La Rai, Lucia venne inserita nel cast di Bulli e Pupe, spin off del programma di Boncompagni, che la volle con sé anche quando passò dalla Mediaset (allora Fininvest) alla Rai con il programma satirico Macao.

Successivamente Lucia venne scritturata anche come comica di Mai Dire Goal, il fortunatissimo programma comico della Gialappa’s.

Ancora dopo la Ocone affiancò la Ventura quando Super Simo era alla conduzione di Quelli Che Il Calcio. Era il 2014 e la Ocone si propose in una delle sue più riuscite imitazioni: quella dell’intramontabile Loretta Goggi.

Nata il 3 Maggio 1974, Lucia ha recentemente festeggiato i suoi 47 anni, ma sul suo profilo Instagram dimostra di avere ancora la vitalità e la voglia di divertirsi che non l’hanno mai accompagnata fin da quando era ragazzina.

La sua amica del cuore in questo momento è Fiona, la cagnolina nera dalla quale non si separa mai e che le ha fatto compagnia anche durante l’ultimo, difficile anno di Pandemia.

Tra le altre cose, pare che le due abbiano molto in comune, anche la passione per la skin care, come dimostra questa fotografia!

Non bisogna pensare però che Lucia sia soltanto un’attrice comica e una serissima attrice di teatro. La Ocone è anche una cantante dotatissima, che si è addirittura cimentata in un omaggio alla più grande cantante italiana: quella Mina che è stata protagonista di una delle Storie da Cantare di Enrico Ruggeri durante il suo fortunatissimo programma musicale.

Versatile, divertente, ironica ma soprattutto dotata di grande ironia, Lucia Ocone è una persona estremamente riservata in merito alla sua vita privata: di lei non si conoscono passate o presenti storie d’amore e non si sa nemmeno se oggi ha un compagno di vita o no. Apparentemente l’attrice è single e sicuramente non ha figli.