Scopri se sei più una persona da dolce o da salato. La risposta in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di cibo, ci si trova spesso a dover scegliere tra dolce e salato. E anche se per molti la cosa può essere piuttosto semplice, per altri può rivelarsi un vero problema. Cosa che avviene maggiormente alle persone golose e che quindi amano tutto. Al di là dei gusti personali, però, pare che ci sia una certa corrispondenza tra i gusti personali e l’influenza delle stelle.

Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali dei quali fidarsi, oggi scopriremo se siamo più persone da dolce o da salato. Una scoperta che potrà aiutarci la prossima volta che ci scopriremo indecisi su cosa scegliere.

Dolce o salato? Lo rivela il tuo segno zodiacale

Ariete – Salato

Sebbene tu non sia una da disdegnare nulla, alla lunga sei più da salato. Ti piace infatti tutto ciò che si può mangiare in qualsiasi momento della giornata e che riesce a saziarti con gusto. Cibi ricchi di proteine ma anche semplici e immediati. Un po’ come te che sei sempre carica e piena di energie.

Toro – Dolce

È vero, tu ti presti bene con entrambi i sapori. Eppure, potendo scegliere o quando hai davvero bisogno di una coccola tendi a sentire più il bisogno di qualcosa di dolce. Quindi per te dolce sia. Ma non senza strizzare gli occhi ad un buon primo. In quel caso il confine tra uno e l’altro si fa infatti piuttosto sottile.

Gemelli – Dolce?

Con te il dilemma è sempre dietro l’angolo. Dopotutto sei una persona che ama cambiare. Per questo motivo, confinarti ad un solo tipo di sapore equivale a tarparti le ali. Se proprio c’è da scegliere di sicuro dovresti optare al dolce. Ma un buon modo per ovviare alla cosa esiste sempre. Un esempio? La pizza alla nutella o il gelato fritto. Due cibi che contengono a loro modo entrambe le tipologie di gusto.

Cancro – Assolutamente il dolce

Nel tuo caso il dubbio non si pone neanche. Tu sei sicuramente più portata verso i dolci. E basta vedere come ne senti il bisogno quando sei giù di morale per capire che senza non potresti proprio stare. Per questo motivo, davanti ad un minimo dubbio, ti basterà pensare a cosa ti fa sentire meglio per ricordarti che i dolci hanno sempre il primato nel tuo cuore.

Leone – Il salato

È vero, il dubbio c’è spesso e la voglia di gustare entrambi i sapori è sempre dietro l’angolo. I dolci però tendono a finire presto e tu hai bisogno di cibi che sappiano appagarti del tutto. Un piatto salato (sopratutto se si tratta di snack) si rivela quindi l’opzione più adatta per renderti felice.

Vergine – Il salato

Se si parla di te si può dire che ti poni proprio nel mezzo tra i due tipi di sapore. Ma se c’è qualcosa a cui non sai resistere, specie quando ti senti stressata, questi sono i cibi salati. Il tuo bisogno di gustarli si fa infatti così forte da rischiare di farti perdere il controllo. Quindi, anche se con la giusta moderazione, salato sia.

Bilancia – Il dolce

I cibi salati ti piacciono ma quando si tratta di pensare a qualcosa che ti fa sentire in pace con te stessa, i dolci sono sempre al primo posto. Belli da vedere e super golosi da gustare, rappresentano sempre un buon punto di incontro con gli altri. Qualcosa in grado di dare il buon umore e che per questo ritieni particolarmente adatto al tuo modo di essere.

Scorpione – Dolce e salato

Ebbene si, per te scegliere è praticamente impossibile perché non esiste uno senza l’altro. Se inizi con il salato devi concludere con il dolce e viceversa. Il modo migliore per far sposare le due cose in un’unica scelta è quindi quella di optare per alimenti che si pongono a metà. Un esempio? Del formaggio stagionato con una buona confettura o del miele. Il modo perfetto per appagare i tuoi sensi.

Sagittario – Il dolce

È difficile che tu sia indecisa tra le due cose perché i dolci rappresentano da sempre quel momento di evasione in grado di farti sentire meglio. Il dolce è quindi sempre l’opzione alla quale ricorri per rilassarti o alleggerirti dopo una giornata pesante. Dal pancake della colazione alla torta del pomeriggio, si tratta di qualcosa a cui non rinunceresti mai.

Capricorno – Il salato

Nonostante tra dolce e salato per te ci sia un po’ di differenza, quando devi proprio scegliere preferisci puntare di più sul secondo. Se il dolce te lo concedi in piccole dosi, con il salato preferisci infatti abbondare. La cosa vale in particolar modo con i primi piatti che rappresentano da sempre il tuo personale comfort food.

Acquario – Il salato

I cibi salati ed in particolare gli snack sono ciò che ti piace di più. Un modo semplice per gustare qualcosa di buono e che è al contempo in grado di alleviare lo stress. Per questo motivo è difficile che tu ti senta divisa nella scelta.

Pesci – L’agrodolce

Dolce e salato per te sono due sapori che si completano a vicenda. Scegliere quindi è davvero difficile oltre che legato al mood del momento. Un buon compromesso è quindi quello di puntare sull’agrodolce. Scelta perfetta per godere di qualcosa di semplice ma gustoso e che sei certa non potrà stancarti mai.

Dover scegliere tra dolce e salato a volte può essere difficile ma basarsi sull’istinto o su ciò che si cerca davvero quando si ha bisogno di una coccola può fare la differenza donando un momento di vero piacere. Cosa che si può ottenere maggiormente controllando anche il profilo dell’ascendente. Un modo utile per cogliere sfumature altrimenti impossibili da cogliere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.