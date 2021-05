Che cosa rivelano i sogni che facciamo sul nostro lui? Lo svelano gli esperti

Scopri i significati dietro i sogni più comuni fatti da chi si trova a vivere in coppia: non sempre l’interpretazione è come sembra.

Ci spiazzano, ci turbano, ci confondono e, qualche volta, ci fanno insorgere strani dubbi. Sognare il partner non è sempre un’opportunità anzi, spesso si rivela una vera e propria maledizione: sogniamo che si bacia con la ex o, in generale, che ci tradisce e la notte è rovinata.

Forse però potremmo vivere meglio questi momenti onirici se riuscissimo a comprenderli, a interpretarli correttamente perché, come sempre succede con i sogni, le cose non sono mai come sembrano.

Scopriamo allora il significato dei sogni che più comunemente facciamo sul nostro lui.

Il significato dei sogni che facciamo sul partner

Secondo gli esperti i sogni che facciamo offrono, in generale, una visione di ciò che stiamo provando veramente in quel periodo, una sorta di anteprima sui nostri sentimenti e pensieri più nascosti.

Ma quali sono i sogni che la maggior parte delle ragazze fanno sul loro lui? Scopriamolo insieme.

Ci siamo lasciati – Tirate un sospiro di sollievo: solitamente dietro il trauma della fine della storia c’è un messaggio positivo. La fine simboleggia infatti un nuovo inizio, il fatto che sei pronta a fare il pass successivo. Del resto i nuovi inizi possono spaventare un po’.

Sono incinta – Il bambino simboleggia l’avere nuove idee e nuovi progetti nella vita. Il ruolo del partner nel sogno è aiutarti a costruire e coltivare quelle nuove idee.

Abbiamo litigato – Che cosa stai evitando di dire? Se in sogno litighi è perché non lo fai nella vita reale, impedisci a te stessa di dire ciò che temi possa irritare l’altro. Togliti un peso ed esprimi ciò che provi.

Lo abbiamo fatto – Anche qui c’è qualcosa di non espresso, qualche fantasia a cui dovresti dare voce senza timore e senza farti frenare dal pudore:dare sfogo ai propri desideri più intimi è un ottimo modo per cementare il legame.

Mi ha tradito con la ex – In generale il sogno simboleggia delle insicurezze che continuano a tormentarci. Forse una terza persona ci mette sul chi va là o, più semplicemente, ci sentiamo trascurate, poco apprezzate, la nostra autostima scricchiola e temiamo di veder la storia scivolarci tra le dita.

Vuole uccidermi – Questo sogno di solito, anche quando l’assassino non è il nostro lui, significa che si ha paura di qualcosa che si cerca di evitare nella vita reale.

E tu, quale sogno o incubo continui a fare sul tuo lui? Tranquilla, da oggi non ti spaventerà più così tanto